Miles de argentinos protestan en demanda de trabajo

FOTO DE ARCHIVO-Un hombre pide limosna durante la fiesta de San Cayetano, patrón del trabajo y del pan, en la iglesia de San Cayetano en Buenos Aires, Argentina. 7 de agosto de 2021. REUTERS/Agustín Marcarian

BUENOS AIRES, 18 ago (Reuters) - Decenas de miles de personas se manifestaron el miércoles en protestas en el centro de Buenos Aires y otros puntos del país para demandar la creación de puestos de trabajo, en medio de una dura crisis económica y un aumento de la pobreza.

Los manifestantes, integrantes de organizaciones sociales y partidos de izquierda, cruzaron uno de los principales puentes desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital argentina con carteles en reclamo de "trabajo genuino".

La marcha hacia el frente del Ministerio de Desarrollo Social, cerca del Obelisco en el centro de la ciudad, generó cortes de avenidas y un importante caos en el tránsito.

"La situación es desesperante. Millones de personas no pueden comer, ya no estamos hablando ni siquiera de un futuro, estamos hablando de mañana, muchas familias no saben lo que van a comer mañana", dijo a Reuters Eduardo Belliboni, dirigente del movimiento Polo Obrero.

La tercera economía más grande ha sufrido tres años consecutivos de recesión, lo que se agravó en 2020 por la pandemia del COVID-19, que llevó al 42% de la población a la pobreza y generó un aumento del desempleo.

El Gobierno, sin embargo, estima que este año el país retomaría la senda del crecimiento, con una recuperación del 7%.

El presidente peronista Alberto Fernández buscó contener la crisis desatada por el coronavirus e impulsó el gasto público para financiar la ayuda social durante la estricta cuarentena que se dispuso para contener la pandemia.

El país registró en el primer semestre del año un déficit primario de 208.098 millones de pesos (0,5% del PIB) y un déficit financiero de 514.005 millones de pesos (1,3% del PIB).

(Reporte de Claudia Martini. Escrito por Eliana Raszewski; Editado por Javier López de Lérida)