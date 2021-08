México.- Las Alas de México dejan Toledo y ponen destino a Burgos

07-12-2020 La Puerta de Bisagra acoge la escultura 'Alas de México' de Jorge Marín. POLITICA CASTILLA-LA MANCHA ESPAÑA EUROPA TOLEDO TWITTER JORGE MARÍN



TOLEDO, 18 (EUROPA PRESS)



Este fin de semana será el último que se podrá disfrutar de las Alas de México, obra cumbre del artista Jorge Marín que lleva expuesta en la Puerta de Bisagra desde octubre de 2020.



Todo aquel que lo desee podrá pasarse a verla y fotografiarse con ellas hasta el próximo domingo 22 de agosto, ya que el lunes 23, a primera hora de la mañana, será retirada.



En nota de prensa, la fundación del escultor mexicano ha destacado que durante los casi 12 meses que ha estado expuesta en este enclave, la escultura ha recibido miles y miles de visitas de personas de todo el mundo, a pesar de haber coincidido con la pandemia, meses durante los cuales, la ciudad de Toledo ha reducido considerablemente su número de visitantes.



Asimismo, durante todo este tiempo, el espacio ocupado por la escultura, con la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, ha servido de doble escenario, recibiendo a los visitantes de las Alas de México y acogiendo múltiples eventos a su alrededor, como conciertos al aire libre, talleres online, concursos internacionales, entrevistas a personalidades.



La directora de la Fundación Jorge Marín, Elena Catalán, ha mostrado el agradecimiento, en nombre del artista Jorge Marín y de la Fundación, "a los toledanos por acoger la obra y haberla hecho suya".



"El paso de las alas por esta ciudad patrimonial se ha convertido en un espacio de encuentro a través de un proyecto de arte contemporáneo que fue pensado para ellos. Además, las actividades que hemos realizado en torno a la obra nos ha permitido interactuar con la comunidad de manera muy activa, conectando a los habitantes con las ideas de la esperanza y la libertad", ha asegurado.



PRÓXIMA PARADA, BURGOS



Las Alas de México han recorrido hasta ahora miles de kilómetros y, tras abandonar la ciudad imperial, su próxima parada será Burgos, donde aterrizará el próximo 26 de agosto, para permanecer seis meses y dejar allí la huella de una muestra única y efímera.



De esta forma, La Fundación Jorge Marín continúa con su labor de promover las creaciones del artista mexicano en espacios públicos en ciudades de todo el mundo, no sólo por lo que aporta a nivel cultural, sino porque sus obras invitan a la reflexión en torno al arte y tienen un papel muy importante como detonante de pensamientos objetivos, promoviendo distintas lecturas sobre el ser y el entorno.



PRÓXIMOS PROYECTOS



Una vez concluida esta actividad, la fundación está preparando ya sus próximos proyectos que verán la luz el próximo mes de octubre. Entre ellos, está el cortometraje 'Gemelos Cósmicos', una cinta de animación cuyos protagonistas están inspirados en esculturas del artista Jorge Marín, que se proyectará en Matadero Lab.



Esta iniciativa tendrá proyección internacional y se estrenará en el Sudeste Asiático el 30 de agosto y en México el 16 de octubre.



Además, está confirmado también un taller de papiroflexia, también para otoño, de la mano de Javier Caboblanco. Este maestro de Primaria, considerado el mago del papel, es el creador del 'Sistema C' de papiroflexia, que consiste en formar figuras mediante cuatro piezas que empiezan por la letra c: cuadrado, cometa, cuerpo y cabeza.