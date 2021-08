Maxi no viene "a sustituir" a Rui Silva sino a hacer su propia "historia"

El portero portugués Luis Maximiano, último fichaje del Granada, dijo este martes que no llega para "sustituir" a su compatriota Rui Silva, ahora en el Betis tras brillar con el club rojiblanco, sino a hacer su propia "historia" y su "trayecto", hoy durante su presentación en la capital nazarí. EFE/Miguel Ángel Molina

Granada, 18 ago (EFE).- El portero portugués Luis Maximiano, último fichaje del Granada, dijo este martes que no llega para "sustituir" a su compatriota Rui Silva, ahora en el Betis tras brillar con el club rojiblanco, sino a hacer su propia "historia" y su "trayecto".

Maxi, que se ha comprometido con el Granada para cuatro temporadas tras llegar traspasado desde el Sporting portugués, se mostró en su presentación oficial "encantado de estar" en un club que "está creciendo mucho".

"Cuando empecé a jugar con 20 años se decía que iba a sustituir a Rui Patricio, y no era así. Aquí tampoco vengo para sustituir a nadie, sino para hacer mi historia y mi trayecto", aclaró el luso al ser preguntado por si se ve como el sustituto de Rui Silva.

"Vengo para hacerlo lo mejor posible y ayudar al club, pero cada uno tiene su historia. Quiero hacer aquí la mía, que me recuerden por mí mismo y no como el sustituto de nadie", sentenció.

"Es normal comparar en el fútbol y hay que estar preparado para eso. No tengo más presión o menos por la expectativa de la gente, Rui (Silva) ha hecho aquí un trabajo espectacular. Si la gente tiene expectativas en mí, las mías son aún más grandes", dijo el meta de 22 años.

Luis Maximiano llega al Granada para "seguir creciendo", "conquistar los objetivos marcados" y con el fin último de "ganar todos los partidos".

Además, tiene claro que no va a tener la "titularidad garantizada" porque sea "un fichaje" del club.

El luso reconoció que le encanta "el proyecto del Granada" y jugar "en una liga tan buena y competitiva" como la española, aunque no fue fácil salir del Sporting lisboeta, actual campeón de la liga portuguesa.

"Vengo de un gran club donde estuve diez años, era el momento de pasar página y abrazar un nuevo desafío. Estoy encantado con este reto y con ganas de empezar lo más rápidamente posible", agregó.

Maxi se definió como un meta "completo" que intenta "trabajar todas las cualidades" y que tiene que "seguir trabajando cada día y creciendo como portero".

El director deportivo del Granada, Pep Boada, comentó que era "un objetivo reforzar la portería" y que están "muy contentos" de contar con un jugador "de mucha calidad" que se adapta al "estilo de juego" del equipo y que llega "con muchas ganas de competir".

"Aportará ambición y ganas de seguir mejorando de forma individual y colectiva. Se adapta a lo que buscábamos, es joven y ha competido siempre a un alto nivel, ya que es internacional con Portugal desde sub 16. Estamos muy felices por aportar una pieza más al equipo y hacer el Granada más grande", añadió Boada.