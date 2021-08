López Obrador dice banco central debe vigilar crecimiento además de inflación, respeta alza tasa clave

Imagen de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hace un gesto mientras pronuncia un discurso durante una ceremonia previa a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en Ciudad de México, México. 5 de julio de 2021. REUTERS / Edgard Garrido

CIUDAD DE MÉXICO, 18 ago (Reuters) -El presidente de México dijo el miércoles que el banco central de su país debe velar por el crecimiento económico además de la inflación, que ha estado sobre la meta del emisor, aunque afirmó que respeta las decisiones de la institución sobre política monetaria, así como las recientes alzas de la tasa clave.

El índice de precios al consumidor de julio avanzó un 5.81% a tasa anual, frente al 5.88% de junio, muy por encima del objetivo del 3%, por lo que el Banco de México (central) elevó la semana pasada por segunda ocasión seguida la tasa referencial en 25 puntos base para ubicarla en un 4.50%.

"El Banco de México, según mi punto de vista, debería estar atento a la inflación y al crecimiento, a las dos cosas. Desde hace mucho tiempo sólo atienden lo de la inflación, no voltean a ver lo del crecimiento, pero eso es un punto de vista al margen", afirmó Andrés Manuel López Obrador.

La economía local se desplomó un 8.5% en 2020 golpeada por la pandemia del coronavirus y el Gobierno espera que crezca alrededor de 5%-6% este año.

"Como ahora ha habido un incremento en inflación, ellos están tomando como medida aumentar la tasa de interés, esto lo están llevando a cabo y yo respeto esa decisión que toman porque se tiene que tener control de la inflación", agregó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El objetivo principal de Banxico, como se conoce al banco central mexicano y cuya Junta de Gobierno está compuesta por cinco miembros, es mantener la inflación baja y estable.

López Obrador reiteró que el Gobierno pedirá a Banxico que se haga uso de unos recursos provenientes de una recientemente decidida asignación de 650,000 millones de dólares de Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI a los países miembros, para pagar anticipadamente deuda pública y ahorrar los pagos de intereses.

Hace unos días, cuando el mandatario hizo la propuesta, un subgobernador del Banco de México visto como cercano a él y propuesto por el propio presidente para la Junta de Gobierno del emisor, Gerardo Esquivel, cuestionó la decisión y dijo que era inviable por ley.

"Estoy viendo a Gerardo Esquivel, que ya se volvió utratecnócrata, diciendo no se puede lo que plantea el presidente. No se puede porque no se quiere, porque con todo respeto son muy cuadrados", dijo López Obrador.

"Se va a hacer el planteamiento formal al Banco de México para que se beneficie la Hacienda pública, se beneficie el pueblo", afirmó al reiterar que a su país le corresponden unos 12,000 millones de dólares de los DEG que irían a las reservas internacionales.

