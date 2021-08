Joe Dante recibirá un homenaje en España, en el Curtas Festival

El realizador norteamericano Joe Dante creador de películas como "Los Gremlins" y el "Chip prodigioso". EFE/ Luis Tejido/Archivo

Madrid, 18 ago (EFE).- El estadounidense Joe Dante, referente del cine fantástico y director de películas como "Gremlins" (1984) y "The Twilight Zone", recibirá el próximo 30 de octubre el premio de honor de la 49 edición del Curtas Festival do Imaxinario que se celebrará en Galicia, en la localidad de Vilagarcía de Arousa (noroeste).

Dante visitará por primera vez esta región española para celebrar su carrera en este certamen especializado en cine fantástico y recogerá el galardón en la gala de clausura, han anunciado hoy los organizadores.

Nacido en 1946 en Morristown, Nueva Jersey, Dante comenzó su carrera como editor para el productor Roger Corman, rey de la serie B que dio sus primeras oportunidades a directores como Scorsese, Coppola o Bodganovic, entre otros.

Dante debutó en 1978 en la dirección en solitario con "Piranha", escrita por John Sayles, con el que volvió a colaborar en “The Howling” (1981), que este año celebra su 40 aniversario.

En 1983 comenzó su colaboración con Steven Spielberg como productor, dirigiendo uno de los segmentos de la adaptación cinematográfica de la mítica serie "The Twilight Zone" y el gran éxito de “Gremlins” (1984) y su secuela “Gremlins 2: The New Batch” (1990).

También ha firmado títulos como "Innerspace" (1987), "Explorers" (1985), "The 'Burbs" (1989), "Matinee" (1993), "Small Soldiers" (1998), "Burying the Ex" (2014) o la antología "Nightmare Cinema" (2018), su último largometraje hasta el momento.

Como parte del homenaje, Curtas Festival do Imaxinario acogerá un encuentro con Joe Dante y una retrospectiva con varias de sus películas, así como una exposición con reproducciones de sets a tamaño real, piezas originales de "Gremlins" y homenajes de ilustradores de todo el mundo a la película.