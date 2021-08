Israel adopta nuevas medidas sanitarias y Nueva Zelanda se confina

Actualiza cifras y menciona situación en Territorios Palestinos ///Jerusalén, 18 Ago 2021 (AFP) - Nuevas restricciones sanitarias entraron en vigor el miércoles en Israel, que el martes registró su mayor número de contagios de covid-19 desde enero pese a una gran campaña de vacunación.El gobierno restableció la obligación de mostrar el certificado de vacunación o test PCR negativo para ingresar a restaurantes, hoteles, museos y bibliotecas, y asistir a eventos culturales y deportivos.Esta medida también se aplica a los lugares de culto que reciben a más de 50 fieles, se indicó.El gobierno restableció en julio la obligación de usar mascarilla en lugares públicos y oficinas.El martes, las autoridades sanitarias anunciaron más de 8.700 nuevos contagios, la cifra más alta desde enero. Israel fue uno de los primeros países en lanzar una campaña de vacunación masiva a mediados de diciembre, en virtud de un acuerdo con Pfizer que entregó rápidamente millones de dosis a cambio de datos sobre la efectividad de la vacuna en su población.La campaña permitió bajar drásticamente el número de casos.Sin embargo, en las últimas semanas los contagios volvieron a subir debido a la variante delta entre adultos no vacunados pero también en personas vacunadas hace más de seis meses.Por esa razón, Israel comenzó a inyectar una tercera dosis de la vacuna en personas de 50 años o más, a pesar del llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a no hacerlo para que los países pobres dispongan de más vacunas.El primer ministro israelí, Naftali Bennett, dijo que la administración de estas dosis en Israel, un país de nueve millones de habitantes, no afectaría a las reservas mundiales y más bien permitiría probar la eficacia de la tercera dosis. Bennett advirtió que si la situación no mejora se podría imponer un nuevo confinamiento en septiembre, mes en el que se celebrarán varias fiestas judías.Israel contabiliza casi 960.000 contagiados de covid-19, de los cuales 6.700 fallecieron.Más de 5,4 millones de personas ya recibieron dos dosis de vacuna, o sea 58% de la población, y cerca de 1,1 millones la tercera.De lado palestino, las autoridades también registraron un recrudecimiento de los contagios.La cantidad de nuevos casos diarios se multiplicó por siete desde el 1°de agosto, según las estadísticas del ministerio de Salud.Sólo 432.000 palestinos, sobre una población de cinco millones en Cisjordania y la Franja de Gaza, recibieron la dos dosis de vacuna.jjm/cgo/feb/zm/mis/mb ------------------------------------------------------------- NotaLíder de Nueva Zelanda teme nuevo brote de coronavirus =(Live Video+Video+Fotos)= Wellington, 18 Ago 2021 (AFP) - La población de Nueva Zelanda deberá prepararse para un repunte de casos de covid-19, luego de que un pequeño brote de contagios provocó un cierre relámpago en el país insular, que estaba libre del virus, advirtió este miércoles el gobierno.La primera ministra, Jacinda Ardern, confirmó que después de detectar un caso el martes, el número de infectados subió el miércoles a siete, y advirtió que se trata de la contagiosa variante delta del virus.Ardern dijo que el rápido incremento de contagios justifica su decisión de emitir el martes una orden nacional de permanecer en casa."Demuestra que en esta etapa, lo correcto es adoptar el nivel 4 (cierre estricto)", dijo Ardern a la televisora TVNZ.Agregó que entre los nuevos casos figuran el de una enfermera en el hospital de Auckland y el de una profesora de colegio, lo que representa ambientes de alto riesgo para la rápida propagación del virus."Esperamos más", dijo la gobernante citando proyecciones oficiales, según las cuales, el foco de contagio puede alcanzar 120 casos incluso con el cierre.El primer caso, un hombre de Auckland de 58 años, puso fin a un período de seis meses sin contagios de transmisión comunitaria en Nueva Zelanda, que ha registrado solo 26 muertes por covid-19 entre su población de cinco millones desde el inicio de la pandemia.Ardern señaló que los investigadores intentan determinar cómo el hombre se contagió de una cepa procedente de Australia.El cierre nacional, el primero en 15 meses para Nueva Zelanda, deberá extenderse por tres días, aunque Auckland y la vecina Coromandel tendrán una semana de restricciones.ns/al/qan/mas/gm -------------------------------------------------------------