Impugnan en tribunales plan de Nasdaq de diversidad en juntas

(Bloomberg) -- Un opositor a la discriminación positiva está impugnando la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de una regla para lograr que más mujeres y minorías estén en los directorios de las empresas que cotizan en Nasdaq Inc.

Alliance for Fair Board Recruitment, que emprendió acciones legales contra California por su requisito de diversidad en las juntas corporativas, presentó la semana pasada una petición para una revisión de la decisión de la SEC a un tribunal de apelaciones federal. Bajo la regla aprobada este mes, los consejos de administración de las empresas que cotizan en Nasdaq deben tener al menos una mujer que se autodefina como tal y al menos una minoría subrepresentada o una persona de la comunidad LGBTQ, o de lo contrario, deben explicar por qué no lo hacen.

“Las cuotas de raza, sexo e identidad sexual en las juntas exigidas por Nasdaq son injustas e ilegales”, afirmó el miércoles Edward Blum, presidente de la alianza, en un comunicado de prensa. “Esta regla viola las leyes de derechos civiles y la Constitución de nuestra nación y debe ser revocada por los tribunales sin demora”.

La acción judicial es la más reciente de una serie de demandas que Blum ha presentado para impugnar las medidas de diversidad. Como presidente de un grupo que se opone a la discriminación positiva llamado Students for Fair Admission, Blum ha pedido, sin éxito, a los tribunales que bloqueen las prácticas de admisión en base a la raza en la Universidad de Texas y las consideraciones raciales en las admisiones de la Universidad de Harvard.

Un representante de Nasdaq y un portavoz de la SEC declinaron hacer comentarios.

En su decisión, la SEC dijo que la regla no impondría “ningún efecto perjudicial sobre la competencia que no sea necesaria o apropiada”. En ese momento, el intercambio dijo que estaba “complacido de que la SEC haya aprobado la propuesta de Nasdaq para mejorar las revelaciones de diversidad de la junta y alentar la creación de juntas más diversas a través de una solución liderada por el mercado”.

El caso es Alliance for Fair Board Recruitment vs. Securities and Exchange Commission, 21-60626, Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito (Nueva Orleans).

Nota Original:Nasdaq Board-Diversity Plan Challenged in Court as ‘Unfair’ (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.