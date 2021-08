Honduras insta a embarazadas a vacunarse contra covid ante número de muertes

Paramédicos transladan a una persona contagiada de covid-19 hoy, en el Hospital San Felipe, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 17 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Honduras instaron este martes a las mujeres embarazadas a que se vacunen contra la covid-19, para evitar que se enfermen gravemente por el virus, que se ha cobrado la vida de 60 futuras madres.

"La población debe entender que durante el embarazo las mujeres se exponen a muchas enfermedades y el coronavirus no es la exención, por lo tanto, debemos incentivarlas a que se vacunen y se protejan”, dijo la jefe de Vigilancia de la Salud, Karla Pavón, en un comunicado divulgado por la Secretaría de Salud.

Señaló, además, que 89 mujeres embarazadas han fallecido este año, de las que 60 murieron como consecuencia de la covid-19.

"La vacuna contra la covid-19 para las mujeres embarazadas es segura y gratuita, las protege de la forma grave de la enfermedad, no importa si solo tiene 2 meses de gestación o ya tiene los 9 meses, debe vacunarse”, subrayó.

La funcionaria lamentó que hasta ahora "solo el 15 % de las mujeres en estado de gestación se han vacunado" en el país centroamericano, que acumula un total de 319.831 contagios y 8.440 decesos a causa del virus.

"Me da pesar cuando veo en el hospital San Felipe (en Tegucigalpa), una mujer en puerperio que muere y deja a una criatura, por lo que exhorto a las mujeres para que acudan a vacunarse contra la covid-19”, agregó.

Pavón afirmó que en Honduras se registran a diario 45 fallecimientos por coronavirus, por lo que pidió a la población vacunarse y cumplir las medidas de bioseguridad para evitar la propagación de la covid-19.

Hasta ahora Honduras ha registrado 3,2 millones de personas vacunadas, de los que 2,3 millones han recibido la primera dosis y 966.469 la segunda, según cifras oficiales.

Honduras, con una población de 9,5 millones de habitantes, notificó los primeros dos casos de coronavirus el 11 de marzo de 2020, 2 mujeres hondureñas que llegaron al país procedentes de España y Suiza.