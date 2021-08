Fútbol/Champions.- (Crónica) El Benfica toma ventaja ante el PSV para estar en la Champions

Malmoe y Young Boys ganan también la ida de la última ronda previa



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Benfica superó (2-1) este miércoles al PSV Eindhoven en la ida del 'play-off' de la Liga de Campeones, la última ronda para acceder a la fase final del máximo torneo continental, una renta que tomaron también Malmoe y Young Boys, ante Ludogorets (2-0) y Ferencvaros (3-2).



El cuadro portugués y el neerlandés protagonizaron un duelo vibrante y de calidad en el Estadio da Luz, dos equipos que venían ya rodados en buen inicio de temporada. Primero los locales y el PSV en el segundo tiempo, ambos merecieron sacar algo de provecho para jugar la próxima Champions, pero la pegada lusa fue mayor.



Rafa Silva adelantó a los de Jorge Jesus a los 10 minutos, aunque los locales perdieron su buen inicio. El PSV mejoró, se hizo con el balón y comenzó a llegar con peligro, pero en su momento bueno recibió el golpe del 2-0 de Weigl, en una segunda jugada en un saque de esquina mal defendido.



No le cambiaba la obligación de ir arriba a los de Roger Schmidt y en la reanudación encontraron pronto la manera de volver a la pelea. Gakpo firmó un golazo para el 2-1 y lideró el asedio y dominio total de los visitantes. Una mejoría que no se tradujo en más goles, por lo que buscarán remontar el próximo martes.



Además, la jornada este miércoles dejó el triunfo del Young Boys, que parecía mayor cuando a la hora de encuentro Ulisses Garcia hacía el 3-1 en una gran galopada. Ferencvaros se aferró a la Champions con el 3-2 de Franck Boli en el minuto 82. El Malmoe lo tiene mejor ya que no encajó ante el Ludogorets en un prometedor 2-0.



--RESULTADOS.



17 DE AGOSTO.



Salzburgo - Brondby 2-1.



Mónaco - Shakhtar Donetsk 0-1.



Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagreb 3-0.



18 DE AGOSTO.



Benfica - PSV Eindhoven 2-1.



Malmoe - Ludogorets 2-0.



Young Boys - Ferencvaros 3-2.