Fútbol.- José Luis Morales: "El Levante está capacitado para partidos como el del Real Madrid"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El delantero del Levante UD José Luis Morales no considera que el Real Madrid, que les visitará este sábado en LaLiga Santander, esté minimizado por las marchas de Sergio Ramos y Raphael Varane y advirtió que mantiene "a los 'bichos' que en cualquier momento te hacen gol", aunque tiene claro que, por los resultados de las últimas campañas, están "capacitados" para este tipo de partidos.



"El Real Madrid no es un equipo asequible para el resto. Es verdad que han tenido bajas muy importantes en defensa, pero todos los que están son de los jugadores más importantes del mundo", comentó Morales este miércoles en rueda de prensa.



El capitán también recordó que el conjunto madridista se ha reforzado atrás "con un jugador muy importante" como el austriaco David Alaba y que "sigue teniendo arriba a los 'bichos' que en cualquier momento te hacen gol".



Por ello, sabe que tendrán que estar "muy atentos", aunque es optimista porque "en las últimas temporadas" han podido "conseguir una victoria en uno de los dos partidos en Liga" ante el 13 veces campeón de Europa.



"Eso quiere decir que el equipo está capacitado para este tipo de partidos. Tenemos que salir con todos los sentidos para esperarnos cualquier cosa que pueda pasar durante los 90 minutos y si nos ponemos con el marcador a favor o en contra, tenemos que saber que si estamos metidos hasta el 90 podemos conseguir un buen resultado", advirtió el 'Comandante'.



Además, Morales se mostró ilusionado por la vuelta del público al Ciutat de València. "Fuimos de los pocos equipos que en la temporada pasada pudimos disfrutar de meter algo de público en el estadio. Es verdad que es una que no pueda ser aforo completo, pero seguramente la gente que vaya nos va a ayudar y animar para que en los momentos difíciles podamos sacar más fuerzas para seguir dentro del partido. Al final creo que todo lo que sea tener público es un motivo de alegría", sentenció.