EXCLUSIVA-Un consejo talibán podría gobernar en Afganistán bajo la ley islámica

18 ago (Reuters) - Afganistán podría ser gobernado por un consejo de gobierno ahora que los talibanes han asumido el poder, y el líder supremo del movimiento militante islamista, Haibatullah Akhundzada, probablemente seguirá al mando general, dijo a Reuters un alto miembro del grupo.

Los talibanes también intentarán que antiguos pilotos y soldados de las fuerzas armadas afganas se unan a sus filas, añadió en una entrevista Waheedullah Hashimi, que tiene acceso a la toma de decisiones del grupo.

Queda por ver el éxito del reclutamiento. Miles de soldados han sido asesinados por los insurgentes talibanes en los últimos 20 años, y recientemente el grupo atacó a pilotos afganos entrenados por Estados Unidos.

La estructura de poder que esbozó Hashimi tendría similitudes con como los talibanes gobernaron Afganistán la entre 1996 y 2001. Entonces, el líder supremo, el mulá Omar, permaneció en la sombra y dejó la gestión diaria del país en manos de un consejo.

Akhundzada desempeñaría probablemente un papel por sobre del jefe del consejo, que sería similar al del presidente del país, añadió Hashimi.

"Tal vez su adjunto (Akhundzada) desempeñe el papel de 'presidente'", dijo Hashimi, que habló en inglés.

El líder supremo de los talibanes tiene tres adjuntos: Mawlavi Yaqoob, hijo del mulá Omar; Sirajuddin Haqqani, líder de la poderosa red militante Haqqani, y Abdul Ghani Baradar, que dirige la oficina política de los talibanes en Doha y es uno de los miembros fundadores del grupo.

Hashimi explicó que aún no se han decidido muchas cuestiones relativas a la gestión de Afganistán, pero que el país no será una democracia.

"No habrá ningún sistema democrático porque no tiene ninguna base en nuestro país", dijo. "No vamos a discutir qué tipo de sistema político debemos aplicar en Afganistán porque está claro. Es la sharia (la ley islámica) y ya está".

Hashimi dijo que se uniría a una reunión de los dirigentes talibanes en la que se debatirían cuestiones sobre el gobierno a finales de esta semana.

Sobre el reclutamiento de soldados y pilotos que lucharon para el derrocado gobierno afgano, Hashimi dijo que los talibanes planeaban crear una nueva fuerza nacional que incluiría a sus propios miembros, así como a los soldados del gobierno que estuvieran dispuestos a unirse.

"La mayoría de ellos han recibido entrenamiento en Turquía, Alemania e Inglaterra. Así que hablaremos con ellos para que vuelvan a sus puestos", dijo.

"Por supuesto que haremos algunos cambios, para tener algunas reformas en el Ejército, pero aun así los necesitamos y los llamaremos para que se unan a nosotros".

Hashimi dijo que los talibanes necesitan especialmente pilotos porque no tienen ninguno, tras apoderarse de helicópteros y otros aviones en varios aeródromos afganos durante su conquista relámpago del país tras la retirada de las tropas extranjeras.

