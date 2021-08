Esther Doña, radiante, se pronuncia sobre el buen momento que está viviendo al lado del juez Santiago Pedraz

01-01-1970 Esther Doña y Santiago Pedraz almuerzan en un restaurante donde muestran su complicidad EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 18 (CHANCE)



Ya no hay ninguna duda. Esther Doña y Santiago Pedraz están enamorados y, dispuestos a vivir su amor al máximo, están viviendo uno de los veranos más especiales de su vida. Hace unos días era la propia viuda de Carlos Falcó la que, a través de sus redes sociales, confirmaba su relación con el atractivo juez compartiendo un vídeo juntos durante sus vacaciones en la costa levantina.



Ahora, es la revista Hola la que publica unas imágenes exclusivas de la incipiente pareja en la que, cómplices y apasionados, presumen de un noviazgo que habría empezado hace tan solo unas semanas y que, es innegable, tiene de lo más ilusionada a la viuda del recordado Marqués de Griñón.



De regreso en Madrid tras sus vacaciones más románticas al lado de Santiago Pedraz, una radiante Esther Doña confiesa cómo está siendo su verano más especial al lado del magistrado: "Muy bien".



"Siempre avanzando", asegura la malagueña con la mejor de sus sonrisas, confirmando que ha iniciado un nuevo capítulo en su vida en la que la ilusión y la vitalidad son las grandes protagonistas y que deja atrás su dolor por la muerte del que fue su marido para vivir esta nueva etapa al lado del famoso juez.



Muy discreta, y a pesar de no ocultar su amor por Santiago Pedraz, Esther prefiere no dar detalles sobre su relación y, aunque desvela que todavía no se han acabado sus vacaciones, evita adelantar cuál será su próxima escapada romántica con el magistrado de la Audiencia Nacional. En el siguiente vídeo te mostramos sus declaraciones: