Estas son las 5 fotos de Juanpa Zurita que han arrasado en Instagram

“Está es tu casa” 😂 @luisitocomunica





B&W 💀 x @bazaarvietnam





Feliz cumpleaños changuito @andymtzurita ! Felices 24 añotes. No puedo creer como el tiempo vuela. Pasar de estar compartiendo cuarto a cada quien estar viviendo sus vidas. Estoy tan orgulloso del hombre que te haz convertido y soy FAN que seas ingeniero civil (creo nunca te lo había dicho). Que bien celebramos… tanto que subí la foto 3 días después de tu cumple. Te amo cabron!





Nuevos comienzos y nuevos proyectos. Este año particularmente ha sido un año de adaptación y crecimiento personal. Arrancamos con un nuevo contendió - los Mini Docus - y hemos hecho cosas que nadie más está haciendo. Me tome el primer semestre del año para empujar mi cuerpo al límite y contar historias sobre retos personales y no saben el gusto que me da el impacto que ha generado en ustedes. En sus miedos, en sus retos y sus sueños. Producir estas piezas me ha hecho soñar en grande que otras historias podemos contar. Y me da gusto anunciarles que gracias al apoyo que le han dado a este nuevo contenido ahora vienen varios (muchos) nuevos proyectos en plataformas importantes que por obvias razones aún no puedo contarles. Y todo esto ha sido gracias a evolucionar y seguir buscando el contenido que a mí me hace feliz. Les comparto esto porque todos siempre pasamos por momentos donde el trabajo se puede convertir un poco cíclico, cómodo y de alguna forma - aburrido -. Y aunque no lo crean me canse de estar haciendo los videos de tags, retos, vlogs pero después de meses de estar experimentando y fracasado encontré a un nuevo proyecto que me inspira y me está abriendo las puertas que quiero - los mini docus. Así que este es un friendly reminder de siempre buscar aquello que te haga feliz y no lo que haga feliz a los demás. Gracias por el apoyo y prepárense para el segundo ZZZemestre del 2021 porque nos lo vamos a comer. Los amo. 🚀 | pics del master @esquedachris





Miedo: Sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Esto fue lo que @calleypoche enfrentaron ese día. Por arriba de un video de YouTube fue una decisión que ha llevado 3 años tomar. Estoy tan orgulloso de estas dos bellas mujeres que han empujado el límite. Ha sido un placer llegar a conocerlas, porque más allá de sus acento que es fenomenal, son una inspiración. Ya está el nuevo video. Link en BIO 🚀 Pics by @_ssnoow

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.