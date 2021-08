Empresarios exiliados solo invertirán en una Cuba libre de "tiranía"

El cubano-americano Sergio Pino, presidente de la constructora Century Homebuilders Group, habla durante una reunión en la sede de la Brigada 2506, en Miami, Florida (EE.UU.), hoy 18 de agosto de 2021. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 18 ago (EFE).- Más de 25 empresarios cubanos exiliados en Miami firmaron este miércoles un acuerdo por el futuro de Cuba en el que se comprometen a crear un fondo de reconstrucción cuando acabe "la tiranía" y a no invertir en la isla hasta entonces.

En la sede de la Brigada 2506, como se conoce a los exiliados que en 1961 intentaron "liberar" la isla por las armas, los "empresarios por una Cuba libre", convocados por la Asamblea de la Resistencia Cubana, manifestaron su apoyo a las protestas iniciadas el 11 de julio y reafirmaron que el "objetivo supremo" es lograr la libertad.

"No queremos un pueblo de esclavos", dice el documento para "un futuro de prosperidad para Cuba" que fue leído por Sergio Pino, presidente de la constructora Century Homebuilders Group, antes de que todos lo firmaran al unísono.

Los empresarios, entre ellos también exiliados venezolanos como Nelson Mezerhane, propietario del Diario de las Américas, rechazan invertir en empresas privadas en Cuba, una posibilidad que el Gobierno cubano, que afronta una grave crisis social y económica en medio de la pandemia de covid-19, abrió recientemente para los exiliados.

"No nos interesa invertir en Cuba mientras exista en el poder el régimen del terror impuesto en el país por la familia Castro, el partido Comunista y una claque militar corrupta", dicen.

También dicen que han tenido éxito en el exilio y no necesitan "lucrar con el dolor del pueblo cubano en complicidad con el régimen", pero les mueve el ánimo de ayudar a sus "hermanos y hermanas" a salir de "62 años de miseria", como los definió Pino.

En el documento se afirma que para que los cubanos puedan desarrollar su "naturaleza empresarial y trabajadora" se necesita "un sistema de derechos y libertades plenas" del cual carecen a causa de la "tiranía comunista".

"Una vez liberado el país de la tiranía y habiéndose iniciado un camino hacia la libertad y la democracia", los empresarios se comprometen a establecer de manera privada "un fondo para la reconstrucción de la república", que asesore y apoye con créditos, financiamiento y sistemas de contabilidad a los empresarios de la isla.

El objetivo será "desarrollar lo antes posible en nuestra querida tierra miles de empresas pequeñas y medianas que sean realmente propiedad de sus dueños individuales y familiares y no de un estado opresor".

Durante el acto, el presidente de la Brigada 2506, Johnny López de la Cruz, reiteró un llamamiento a los militares cubanos sin importar su graduación para que se pongan del lado del pueblo y no de un gobierno al que "solo le importa mantenerse en el poder".

Pino, que hace unos días ofreció ayudar con viviendas dignas a militares y policías que se nieguen a reprimir a los que piden un cambio en Cuba, afirmó que el ofrecimiento sigue en pie y aseveró que "cuando Cuba sea libre va a ser el mejor lugar del mundo".