El narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix es liberado en EE.UU.

Fotografía cedida por la Secretaría de Seguridad Pública de México el 26 de octubre de 2008 en la que se registró al narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, alias "El Doctor" y exjefe del cártel de Tijuana, tras ser capturado en el estado mexicano de Baja California. EFE/SSP

Los Ángeles (EE.UU), 18 ago (EFE).- El narcotraficante mexicano Eduardo Arellano Félix, exjefe del cartel de Tijuana, fue liberado este miércoles de una cárcel federal en Pensilvania en la que cumplía una condena de 15 años por cargos de lavado de dinero y conspiración para el uso de ganancias ilícitas en Estados Unidos.

El Buró Federal de Prisiones (BOP) confirmó hoy a Efe que Arellano Félix, conocido como "el Doctor", ya no está bajo su custodia.

Aunque había sido condenado a 15 años de cárcel, el mexicano, de 64 años, no completó su sentencia como resultado de su amplia cooperación con las autoridades estadounidenses, que comenzó en mayo de 2013 cuando se declaró culpable.

Parte del acuerdo con el Gobierno al aceptar su culpabilidad incluía que fuera condenado solo por dos de los siete cargos de los que fue acusado al ser extraditado de México en agosto de 2012.

Arellano Félix se encontraba en una prisión federal de baja seguridad en Allentown, Pensilvania, según los datos de BOP. La página de información sobre el capo será actualizada para el final del día, explicó la agencia a Efe.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, había anticipado el martes que el narcotraficante no sería deportado a México tras cambiar su "estatus" y posiblemente convertirse en "testigo protegido”.

"La información que tenemos es que se le cambió el estatus", indicó el secretario de Relaciones Exteriores en rueda de prensa.

Ebrard detalló que Estados Unidos "no tiene obligación" de explicar el porqué de un cambio de estatus de un detenido, si bien lo más probable es que "cambió la condición del testigo".

"Pero sí cambiaron el estatus, y quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles", aseguró.

En este sentido Donald Murphy, vocero de BOP, dijo a Efe que el Buró “no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo custodia del BOP”.

El cártel de los hermanos Arellano Félix monopolizó las rutas de tráfico de drogas durante más de 20 años a través de Tijuana, en el noroeste de México.