Educadores uruguayos paran por 24 horas en reclamo de salarios y beneficios

Montevideo, 18 ago (EFE).- Más de 20.000 docentes de la educación básica y secundaria de Uruguay desarrollaron un paro por 24 horas este miércoles como medida para exigir al Gobierno Nacional mejoras salariales, defensa de la "libertad sindical" y un "proyecto educativo democrático", entre otras.

Desde primeras horas de la mañana miles de educadores de todo el país detuvieron sus actividades y se movilizaron en distintos puntos bajo estas consignas a las que también se sumaron reclamos por la Rendición de Cuentas que se debate en el Parlamento durante esta semana.

La Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de Educación Primaria (FUM-TEP) expresó en un comunicado que "se deben rendir cuentas con el pueblo", ya que "con las palabras no alcanza".

Esto obedece a un reclamo en el presupuesto educativo del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) para Administración Nacional de la Educación Pública y la Universidad de la República.

De igual forma, se pide la creación de cargos y ampliación de horario de auxiliares de servicio para cubrir todas las escuelas.

También la creación de cargos para "universalizar" tres años con grupos de hasta 25 niños, la recuperación del "salario perdido" en 2020 y ajuste salarial del 100 % del IPC en 2021.

En tanto, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen), Robert Silva, manifestó su desacuerdo en que durante el paro no se aplicaran "guardias gremiales" para atender a los comedores escolares.

"En segundo lugar, luego de haber realizado el reconocimiento del problema lo que nos convoca a encontrar una solución en conjunto, le peticionamos formalmente que se establezcan por parte de la FUM - TEP guardias gremiales para que ni un solo comedor permanezca cerrado el 18 de agosto, en particular en aquellas escuelas que no abren sus puertas como ha acontecido en forma reiterada en paros anteriores", expresó en un comunicado.

Este representa el segundo paro de la educación en el país suramericano luego de que el pasado 1 de marzo, durante el inicio del año escolar, los sindicatos educativos se manifestaran en contra de la "desaparición" de horas docentes.

Además, denunciaron las restricciones presupuestales "impuestas por el Gobierno" que "han generado consecuencias muy dañinas" que se traducen en la "destrucción" de fuentes de trabajo.