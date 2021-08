Economía de Chile crece 18,1% en segundo trimestre: Banco Central

SHOTLIST USO EXCLUSIVO PARA CLIENTES AFP (NO RESALE) METROPOLITANA, CHILE18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: PRESIDENCIA DE CHILE 1. Plano general El presidente de Chile, Sebastián Piñera, habla durante un anuncio público 2. SOUNDBITE 1 - Sebastian Pinera, presidente chileno (hombre, español, 16 seg.): "Hoy el Banco Central informó que la economía chilena creció un 18.1% durante el segundo trimestre, superando con esto los niveles de actividad que teníamos antes del estallido social y antes de la pandemia del coronavirus. " SANTIAGO, CHILE26 DE ABRIL DE 2021FUENTE: AFPTV 3. Paneo de derecha a izquierda Cola de personas fuera de la oficina de fondos de pensiones privados4. Plano general Cola de personas fuera de la oficina de fondos de pensiones privados5. Plano medio Cola de personas fuera de la oficina de fondos de pensiones privados6. Plano panorámico la gente camina en la calle peatonal7. Plano general la gente camina en la calle peatonal8. Plano general Cola de personas fuera del Banco Público del Estado9. Paneo de izquierda a derecha la gente camina en la calle peatonal10. Plano medio la gente solicita información fuera del Banco Público del Estado METROPOLITANA, CHILE18 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: PRESIDENCIA DE CHILE 11. SOUNDBITE 2 - Sebastian Pinera, presidente de Chile (hombre, español, 15 seg.): "El Banco Central también informó hoy día que la inversión creció un 24.8% durante el segundo trimestre, con un fuerte aporte de inversión extranjera, recuperando así con creces la caída que había provocado la crisis." 12. SOUNDBITE 3 - Sebastian Pinera, presidente de Chile (hombre, español, 8 seg.): "Luego de una larga y dura crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la recesión de la economía mundial, hoy Chile se está poniendo de pié y estamos marchando hacia un mejor futuro." 13. Plano general El presidente Sebastián Piñera deja espacio METROPOLITANA, CHILE11 DE AGOSTO DE 2021FUENTE: AFPTV 14. Plano medio anciano recibe la tercera dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca Covid-1915. Plano general cola fuera de la instalación de vacunación16. Plano general espera en centro de vacunación17. Plano medio anciana recibe la tercera dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca Covid-19 ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Chile levanta cuarentenas por primera vez desde marzo 2020 con covid a la bajaSantiago, 18 Ago 2021 (AFP) - El gobierno de Chle anunció este miércoles que por primera vez desde marzo 2020 ninguna región ni comuna deberá cumplir cuarentena, en momentos que más de 80% de la población objetivo, 15,2 de los 19 millones de habitantes, están imnunizados contra la covid-19.Aunque las autoridades temen una nueva ola debido a la expansión de la variante Delta en otras partes del mundo, la decisión se basa en la caída de las cifras de contagios, fallecidos y positividad, las más bajas desde el inicio de la pandemia a comienzos del año pasado.Este miércoles se registraron 503 nuevos casos de covid-19 y 18 muertos, lo que eleva el balance total desde el inicio de la pandemia a 1,63 millones de infectados y 36.456 fallecidos.Por ahora Chile cumple más de un mes con balances bajo control, y medidas sanitarias que mantienen el toque de queda nocturno, el uso de mascarilla en espacios públicos y fronteras abiertas solo para chilenos y residentes con un sistema de seguimiento al llegar al país más estricto que a principios de 2021.Chile empezó la semana pasada a suministrar una tercera dosis de refuerzo -de AstraZeneca o Pfizer- a personas mayores de 55 años, las primeras en inmunizarse desde febrero de este año.El gobierno cifra en 83,3% la población inmunizada con dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, -la mayoría del laboratorio chino Sinovac-, considerando 15,2 millones de habitantes sin incluir a los niños ni adultos jóvenes. El balance se sitúa en 68% de los 19 millones de habitantes del país, según el sitio de la Universidad de Oxford OurWorld in Data.Enrique Paris, ministro de Salud, enfatizó el lunes que se mantendrá el toque de queda desde las 22H00 horas en Santiago, la región más poblada del país, mientras no alcance al 80% de la población con la pauta de vacunación completa en la capital.El lunes Paris indicó que el número de casos confirmados a 7 días por 100.000 habitantes estaba mostrando en Chile un decrecimiento del 88%, mientras la tasa nacional de positividad -número de positivos por cada 100.000 pruebas PCR- descendió el martes a 1,2 %, la cifra más baja durante la pandemia.Chile ha liderado una de las campañas de vacunación más amplias del mundo en su mayoría con Coronavac de Sinovac, pero también aplicó Pfizer, AstraZeneca y CanSino.pb/llu ------------------------------------------------------------- Economía de Chile crece 18,1% en segundo trimestre: Banco CentralSantiago, 18 Ago 2021 (AFP) - El PIB de Chile creció 18,1% en el segundo triestre con relación a igual período de 2020, un alza histórica desde que el Banco Central mide este indicador trimestral (1986) debido a la baja base de comparación interanual tras el impacto de la pandemia.El PIB creció en tanto 1% con relación al primer trimestre en la medición desestacionalizada.El dato del segundo trimestre reflejó "la baja base de comparación del año 2020, período que registró el mayor impacto asociado a la emergencia sanitaria", indicó el informe del Banco Central. "Adicionalmente, incidieron las medidas económicas de apoyo a los hogares y empresas, los retiros parciales de los fondos previsionales y una mayor adaptación de la economía a las restricciones sanitarias", explicó.El indicador a 12 meses superó las expectativas de los analistas que habrían previsto un crecimiento de 17,4%, luego de que el Banco Central chileno ajustó al alza los datos de abril, mayo y junio. De esta manera el PIB en el primer semestre cerró con una expansión de 8,8% sobre igual período de 2020.El informe del ente emisor indicó también que "se observó un aumento generalizado de las actividades económicas, destacando las contribuciones de los servicios personales -en particular de educación y salud-, del comercio y, en menor medida, de la industria manufacturera".El sector minero en este país que es el mayor productor mundial de cobre creció un 2,8% en el mismo período, mientras que el no minero se expandió un 20,2%.El Banco Central estima que la economía de Chile crecerá hasta un 9,5% este año, recuperando con creces la caída del 5,8% registrada el año pasado. La previsión se funda básicamente en el impulso de las ayudas sociales, los retiros de los fondos de pensiones y el alza internacional del precio del cobre.Con 83,3% de su población objetivo (15,2 millones sobre una población total de 19 millones) con su esquema completo de vacunación, Chile vive su mejor momento en cuanto al control de la pandemia de coronavirus, luego de que un auge de casos desde marzo llevó a las autoridades a decretar cuarentenas en gran parte del país.Este miércoles, el país inicia un ciclo en el que por primera vez desde marzo 2020 no habrá ninguna región ni comuna en cuarentena. pb/mr