Dulceida, destrozada, llora la muerte de su abuela: "No podía imaginar que esto pasaría jamás"

04-12-2020 DULCEIDA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDAS



MADRID, 18 (CHANCE)



Complicados momentos para Dulceida que, apenas un mes después de anunciar su separación de Alba Paul, ha sufrido un durísimo varapalo con el inesperado fallecimiento de su abuela Ana, a la que la influencer llamaba cariñosamente 'Anita dinamita'.



Entrañable, simpática, marchosa y sobre todo, muy moderna, la abuela de Aída Domenech había alcanzado una gran popularidad entre los seguidores de la 'instagramer' gracias a los reels y a los bailes que de ella compartía orgullosa su nieta, con quien compartía una relación de lo más especial.



"Iaia. No me lo creo. Hoy te has ido y no sabes lo que te echaremos de menos. Mi Anita Dinamita, la más alegre, con su risa contagiosa, simpática hasta decir basta, enamorada de su familia, valiente y fuerte. Hasta el último momento enamorando a todo el que la conocía", ha publicado devastada Dulceida en su cuenta de Instagram, confesando a sus seguidores que el fallecimiento de su abuela era algo "que no podía imaginar que pasaría jamás, porque debería ser eterna y duele mucho".



Con varias imágenes que reflejan la complicidad entre ambas y sin poder ocultar su dolor, la influencer ha dedicado una emocionante despedida a su abuela, agradeciéndole el haber sido "la mejor abuela del mundo". "Siempre te recordaré así, única. Te quero infinito. Una estrella más en el cielo, ahora ya estás descansando con el abuelo", escribía Aída en su cuenta de Instagram hace tan solo unas horas.



Muy unidas, Dulceida solía hablar a menudo de su abuela y contar la anécdota de como su 'iaia' Ana fue de las primeras personas en apoyar su relación con Alba Paul cuando la influencer decidió hacer pública su bisexualidad. Y es que aunque en un primer momento pensó como se tomaría la anciana la noticia, su reacción le dio una gran lección de vida puesto que lo único que comentó al conocer el noviazgo fue que si Alba quería a su 'niña', ella ya tenía otra nieta más.