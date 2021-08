Dominic Thiem, vigente campeón, anuncia su baja del US Open

El austríaco Dominic Thiem anunció este miércoles que no participaría en el US Open (30 agosto-12 septiembre), torneo del Grand Slam que ganó en su edición de 2020, debido a la lesión en la muñeca derecha que le molesta desde hace unos meses.

"Tengo que causar baja para el US Open y perderme el resto de la temporada 2021, mi muñeca me vuelve a hacer daño", declaró el N.6 del mundo en un video publicado en su perfil de Instagram.

"Ha sido una dura decisión pero sé que es lo que tengo que hacer", añadió el austríaco de 27 años.

Thiem protagonizó una memorable remontada en la final del US Open el año pasado, perdiendo los dos primeros sets en la final antes de derrotar al alemán Alexander Zverev en cinco mangas.

El tenista austríaco ha tenido problemas físicos desde aquella victoria y se tomó un descanso de la competición antes de perder en primera ronda de Roland Garros contra el español Pablo Andújar.

"Estoy muy decepcionado por no poder defender el título en Nueva York pero no me he recuperado de la lesión de muñeca que sufrí en junio en el torneo de Mallorca", amplió.

El domingo, Roger Federer también anunció que no participaría en el US Open. El suizo de 40 años declaró que necesitaba operarse otra vez de la rodilla y reconoció que "estaré fuera muchos meses".

