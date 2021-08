Daniil Medvedev y los demás favoritos ganan en la segunda ronda

Daniil Medvedev de Rusia en acción contra Reilly Opelka de Estados Unidos durante la final masculina del torneo de tenis National Bank Open en Toronto, Canadá, 15 de agosto de 2021.EFE / EPA / WARREN TODA

Cincinnati (EE.UU.), 18 ago (EFE).- El ruso Daniil Medveded, primer cabeza de serie del torneo de Cincinnati, debutó este miércoles en segunda ronda con una victoria cómoda por 6-2 y 6-2 frente al estadounidense Mackenzie McDonald, 64 del mundo.

En la jornada los favoritos hicieron valer tal condición.

Tres días después de ganar su cuarto título ATP Masters 1000 en Toronto, Medvedev, de 25 años, firmó una exhibición cómoda en este ATP Masters 1000 a expensas de McDonald, al que ganó por cuarta vez en los duelos que han mantenido como profesionales.

La estrella rusa ha ganado 16 de sus últimos 18 partidos que se remontan al inicio del Campeonato de Mallorca, un torneo sobre césped que ganó en junio.

Medvedev dominó con el servicio contra el favorito local y ganó el 96 por ciento de sus puntos con el primer servicio. Su triunfo se selló exactamente en una hora.

En Cincinnati Medvedev conquistó su primera corona de Masters 1000 hace dos años, y ahora ha ganado siete partidos consecutivos en el Lindner Family Tennis Center.

El primer sembrado enfrentará al ex número 3 del mundo, el búlgaro Grigor Dimitrov, contra quien tiene una ventaja de 2-1 en la serie ATP.

Recientemente jugaron en las semifinales del US Open de 2019, donde Medvedev triunfó en sets seguidos.

Dimitrov, el campeón de Cincinnati 2017, derrotó al kazako Alexander Bublik por 6-3 y 7-5 y así se matriculó en la tercera ronda por quinta vez.

El búlgaro ha disfrutado del éxito durante mucho tiempo en Cincinnati, donde llegó a las semifinales en 2016 y capturó su primer título ATP Masters 1000 en 2017.

Dimitrov, que fue el verdugo del español Roberto Bautista Agut, decimotercer favorito, tiene ahora 18-8 en el torneo de Ohio.

El kazako había vencido recientemente a Dimitrov en sets seguidos en Wimbledon y anteriormente lideró su serie ATP 2-0. Y aunque Bublik lidera el ATP Tour en ases en 2021, cometió nueve dobles faltas, que le costaron el partido.

El dos veces campeón del Masters 1000 Cincinnati, el inglés Andy Murray, que logró una impresionante victoria el lunes contra el francés Richard Gasquet, en la segunda ronda no pudo con el joven polaco Hubert Hurkacz, noveno cabeza de serie, que le ganó por 7-6 (4) y 6-3.

Hurkacz, verdugo del joven español Carlos Alcaraz, rompió las defensas de Murray con una avalancha de 17 aces, que fueron la clave de su triunfo ante el exnúmero uno y que le dio el pase a los octavos de final.

La estrella polaca se enfrentará a continuación al séptimo favorito, el español Pablo Carreño Busta, que ganó con facilidad por 6-4 y 6-2 al alemán Dominik Koepfer, en 80 minutos de acción.

"Jugar contra Murray es algo especial. Nunca tuve la oportunidad de jugar un partido contra él ñantesí", dijo Hurkacz en su entrevista en la cancha. "Es un gran competidor. Lo que ha hecho por el deporte es realmente asombroso. Es un gran jugador y persona. Se trata de una gran victoria para mí".

Hurkacz ha disfrutado de la mejor temporada de su carrera, incluido su primer título ATP Masters 1000 en Miami y su primer viaje a una semifinal importante en Wimbledon, donde derrotó a Medvedev y al suizo Roger Federer.

El joven de 24 años comenzó su semana en el noveno lugar en la FedEx ATP Race To Turin mientras busca hacer su debut en las Nitto ATP Finals en noviembre.

Murray luchó duro, salvando cuatro de los seis puntos de quiebre que enfrentó. Pero el comodín, llegó con invitación, no pudo incomodar demasiado al polaco, que estuvo un nivel por encima de su rival.

En otros resultados de la jornada, el argentino Guido Pella superó por 6-1 y 7-5 al italiano Fabio Fognini; el ruso Andrey Rublev, cuarto cabeza de serie, derrotó por 5-7, 6-3 y 6-1 al croata Marin Cilic, el canadiense Felix Auger-Aliassime (12) se impuso 6-7 (5), 6-3 y 6-4 al ruso Karen Khachanov y el noruego Casper Ruud, octavo favorito, venció 6-7 (5), 6-0 y 7-6 (4) al estadounidense Reilly Opelka.