Cuomo solicita beneficios de jubilación tras renuncia

(Bloomberg) -- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, solicitó beneficios de jubilación el martes, luego de su decisión de la semana pasada de renunciar en medio de un escándalo de acoso sexual.

La solicitud oficial de jubilación establece que Cuomo reciba un pago de pensión mensual del Estado después de más de una década en un cargo público. El demócrata de tres mandatos podría ser elegible para recibir al menos US$50.000 al año en beneficios de pensión del Estado, según el Empire Center, un grupo de vigilancia de Albany. El pago podría potencialmente ser revocado si es declarado culpable de un delito grave, indicó el grupo.

Cuomo, de 63 años, aún enfrenta posibles cargos criminales, así como investigaciones estatales y federales sobre la conducta de su Administración. La Asamblea de Nueva York dijo que continuarán reuniendo pruebas y que publicará los resultados de una investigación de juicio político. La Asamblea dijo que no continuaría con los procedimientos de juicio político debido a cuestiones constitucionales sobre el juicio político a alguien que ya no ocupaba un cargo público. El juicio político no impide que los funcionarios estatales reciban su pensión estatal, según el Empire Center.

El gobernador dijo que renunciaría oficialmente a las 11:59 p.m., del 23 de agosto. La vicegobernadora, Kathy Hochul, asumirá el control a partir del 24 de agosto y servirá como recordatorio del mandato de Cuomo hasta 2022.

La jubilación de Cuomo entrará en vigencia el 1 de septiembre, según Tania López, portavoz de la Oficina del Contralor del Estado. Su salario actual es de US$225.000 al año. La oficina de Cuomo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

