Cultura.- Secretos de un matrimonio llega a HBO el 13 de septiembre

18-08-2021 Secretos de un matrimonio, la miniserie de Jessica Chastain y Oscar Isaac, llega a HBO el 13 de septiembre



Secretos de un matrimonio, serie limitada protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, llega a HBO el 13 de septiembre. Esta adaptación moderna de la clásica serie sueca de Ingmar Bergman está desarrollada, escrita y dirigida por Hagai Levi.



Tal como señala la plataforma de streaming, se trata de una "cautivadora reevaluación de los dilemas explorados en la serie original" que consta de cinco episodios que exploran " el amor, el odio, el deseo, la monogamia, el matrimonio y el divorcio a través de la mirada de una pareja estadounidense contemporánea".



"Mira (Jessica Chastain) es una ejecutiva tecnológica ambiciosa y segura de sí misma que no se siente satisfecha con su matrimonio, y Jonathan (Oscar Isaac) es un profesor de filosofía cerebral y complaciente que está desesperado por mantener intacta su relación. A lo largo de estos capítulos, Secretos de un matrimonio extrae toda la complejidad de Jonathan y Mira como individuos que, en última instancia, saben que su matrimonio no se está rompiendo por ningún defecto o acontecimiento en particular, lo que resulta en una serie radicalmente honesta que permite a la audiencia escuchar a escondidas conversaciones privadas entre dos personas divididas entre sentimientos de odio y amor", reza la sinopsis oficial de la serie.



Los capítulos se estrenarán semanalmente. El 13 de septiembre llega Inocencia y pánico, seguido por Poli (20 de septiembre), El valle de las lágrimas (27 de septiembre), Los analfabetos (4 de octubre) y En medio de la noche, en una casa oscura, en algún lugar del mundo (11 de octubre).



La ficción está producida por Hagai Levi, Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Amy Herzog (que también ha coescrito los episodios 1 y 5), Jessica Chastain, Oscar Isaac, Daniel Bergman y M. Blair Breard.