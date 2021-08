Cristiano: "No puedo permitir que se siga jugando con mi nombre"

Cristiano Ronaldo, jugador de la Juventus, en el J Medical Center de la Juventus, en Turín, Italia, 26 de julio de 2021. EFE/EPA/Alessandro Di Marco/Archivo

Madrid, 17 ago (EFE).- El delantero portugués del Juventus Cristiano Ronaldo no ocultó su enfado por la informaciones que le han vinculado en los últimos días con distintos clubes, entre ellos con su exequipo el Real Madrid, y aseguró que "no puede permitir que se siga jugando con su nombre".

"Ha habido noticias e historias frecuentes que me asocian con varios clubes en muchas ligas diferentes sin que nadie se preocupe nunca por descubrir la verdad. Rompo mi silencio ahora para decir que no puedo permitir que la gente siga jugando con mi nombre. Me mantengo centrado en mi carrera y en mi trabajo, comprometido y preparado para todos los desafíos que tengo que enfrentar. ¿Todo lo demás? Todo lo demás son sólo palabras", señaló Ronaldo a través de su cuenta de Instagram.

Unas palabras con las que el internacional portugués quiso desmentir las informaciones sobre su posible regreso al Real Madrid y que ya habían sido negadas horas antes por el entrenador del conjunto blanco, el italiano Carlo Ancelotti.

"Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante", señaló Ancelotti horas antes a través de las redes sociales.

En este sentido, Cristiano Ronaldo calificó de "falta de respeto" las informaciones que le vinculaban en las últimas horas primero con el París Saint-Germain y posteriormente con el Real Madrid.

"Más que la falta de respeto hacia mí como hombre y como jugador, la forma frívola en que se cubre mi futuro en los medios es una falta de respeto a todos los clubes involucrados en estos rumores, así como a sus jugadores y sus cuerpos técnicos", afirmó Ronaldo.

El internacional portugués recalcó, a este respecto, que su "historia con el Real Madrid está escrita".

"Mi historia en el Real Madrid está escrita. Ha sido grabada. En palabras y números, en trofeos y títulos, en récords y en titulares. Está en el museo del estadio Santiago Bernabéu y también en la mente de todos los aficionados del club. Y más allá de lo que logré, recuerdo que en esos nueve años tuve una relación de profundo cariño y respeto por la “afición merengue”, un cariño y respeto que conservo hasta el día de hoy, y que siempre apreciaré. Sé que la verdadera afición del Real Madrid me seguirá teniendo en el corazón y yo los tendré en el mío", concluyó el futbolista.