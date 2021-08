Congestión portuaria en China empeora con cierre de Ningbo

(Bloomberg) -- El cierre parcial del tercer puerto de contenedores más activo del mundo está empeorando la congestión en otros puertos chinos importantes, a medida que los barcos se desvían de Ningbo en medio de la incertidumbre sobre cuánto tiempo durarán las medidas de control del virus en la ciudad.

En las cercanías de Shanghái y en Hong Kong, la congestión está aumentando una vez más después de disminuir debido a la reapertura del puerto de Yantian en Shenzhen, que cerró en mayo por otro brote. La cantidad de portacontenedores anclados frente a Xiamen, en la costa sureste de China, aumentó a 24 el martes desde 6 a principios de mes, según datos de transporte compilados por Bloomberg.

La terminal de Meishan en el puerto de Ningbo fue cerrada la semana pasada después de que un trabajador portuario se infectara con la variante delta del covid-19. La terminal representa alrededor de una cuarta parte de la capacidad del puerto y el martes seguía cerrada, según un empleado de la oficina de prensa que se negó a dar su nombre o cualquier otra información.

El miércoles por la mañana, no hubo actualizaciones en las cuentas de wechat del puerto ni del Gobierno provincial, y la oficina de propaganda de la ciudad no respondió el teléfono.

Si esta semana comienza una reapertura por fases para abordar el retraso, es posible que se reanuden completamente las operaciones a principios de septiembre, dijo el proveedor de inteligencia logística project44.

Las compañías navieras más grandes del mundo, incluidas AP Moller-Maersk A/S y CMA CGM SA están evitando el puerto de Ningbo después del cierre, según Simon Heaney, gerente senior de investigación de contenedores en Drewry Shipping Consultants Ltd. Las compañías prefieren desviar los envíos a otros puertos en lugar de esperar fuera de Ningbo durante un período de tiempo indeterminado mientras el brote de covid-19 continúa, dijo.

Algunos barcos están dispuestos a esperar. El martes había 141 barcos en un fondeadero compartido para los puertos de Shanghái y Ningbo, 60 más que el número medio de abril a agosto.

Este año, la industria del transporte marítimo se ha visto afectada por interrupciones que han creado retrasos en las cadenas de transporte mundiales y han llevado las tarifas de los fletes a niveles récord. Los problemas que han enfrentado van desde el encallamiento de una meganave en el canal de Suez en marzo a brotes de virus en el Sudeste Asiático y China, lo que ha reducido la productividad en los puertos.

La acumulación se ha extendido a través del océano Pacífico hasta el puerto de Long Beach en Los Ángeles, donde más de 30 buques esperaban para llegar al puerto a descargar, según muestran los datos de Bloomberg. En otras partes del Sudeste Asiático, los barcos anclados frente a los dos puertos más grandes de Vietnam aumentaron a seis por encima de la mediana.

