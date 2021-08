Cómic de Batman cambia el enfoque sobre la vida privada de Robin y su sexualidad

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de una "batiseñal" proyectada en un edificio por la noche, en Ciudad de México, México. 21 de septiembre de 2019. REUTERS/Henry Romero

18 ago (Reuters) - Los enmascarados Batman y Robin han estado ocupados luchando juntos contra el crimen durante años, pero ahora el foco de la historia se ha desplazado a la vida privada de Robin mientras explora su sexualidad.

En la última edición de la serie de DC Comics "Batman: Urban Legends" ("Batman: leyendas urbanas", en español), el personaje Tim Drake, que es la tercera versión de Robin, aparece aceptando una propuesta de cita de un amigo hombre.

"Ha habido un montón de conversaciones sobre si ha sido o no codificado como queer a lo largo del tiempo y esto se sentía como la pieza que faltaba para entender mejor la historia de Tim Drake", dice la escritora Meghan Fitzmartin.

Conocido como el Chico Maravilla, Robin apareció por primera vez como compañero de Batman en 1940 y desde entonces ha aparecido en muchos cómics del Universo DC.

Fitzmartin dice que está encantada de que DC haya querido ampliar su historia personal y que no haya ninguna etiqueta sobre su sexualidad.

"Creo que para Tim, todavía está descubriéndolo, (...) como 'Oh, esto es algo que no esperaba y me gustaría investigar más', porque eso es lo que él es como persona".

Fitzmartin dice que no se dio cuenta de la repercusión que tendría esta línea argumental y espera que conciencie que "existen personas que se cuestionan y son queers y que se encuentran en diversos estados de comprensión de su propia sexualidad".

"Quiero que la gente que quizás no tiene acceso a este tipo de contenido se sienta vista y escuchada. Y también quiero que aquellos que quizás nunca (...) hayan conocido a una persona queer antes, (...) vean que Tim Drake existe", dice.

(Reporte de Sarah Mills; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)