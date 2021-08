Colombia confía en rebajar restricciones para la Feria del Libro en Madrid

El embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, durante la entrevista con EFE en Madrid. EFE/Mariscal

Madrid, 18 ago (EFE).- El Gobierno colombiano trabaja "intensamente" para que las autoridades sanitarias españolas rebajen las restricciones impuestas por el coronavirus a la entrada de sus compatriotas en España en septiembre, mes en el que el país latinoamericano tendrá una fuerte presencia en España con la celebración de la Feria del Libro de Madrid, que tiene en su actual edición a Colombia como invitado.

Desde el 24 de julio, los colombianos que lleguen a España tienen que guardar una cuarentena de diez días, una restricción que se ha extendido hasta el próximo 23 de agosto y que desde la embajada de Colombia en Madrid esperan que no se amplíe más.

"Estamos trabajando muy intensamente en estos temas, con Sanidad particularmente, explicando, contextualizando muchas cosas. Hemos entregado cuatro reportes ya de epidemiología, hoy entregamos el cuarto y hemos tomado unas medidas muy importantes a nivel doméstico para tener controles más efectivos en origen", indicó el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, este miércoles en una entrevista con EFE.

"Además de eso va cayendo el nivel de contagio y de mortalidad en Colombia y esperamos que las medidas puedan ser levantadas muy pronto", añadió el embajador.

Como aspectos a favor, Plata argumentó que "la vacunación en Colombia va muy bien, ya llevamos 30 millones de dosis aproximadamente aplicadas y seguimos a un ritmo importante de entre 400 y 500.000 dosis al día. Estamos llegando a sectores de la población más jóvenes. Pero es un proyecto muy ambicioso y muy difícil de ejecutar por la orografía en Colombia. Se ha ejecutado muy bien y se ha ido avanzando de una manera bastante exitosa".

Según el embajador, Colombia tuvo un momento muy complicado respecto a la covid hace más o menos dos meses a causa de las protestas callejeras que se desarrollaron en ese país. "Tuvimos un impacto gigante en los contagios. Llegamos a un punto de casi 30.000 contagios al día y cerca de 500 muertos diarios. Fue dramático y motivado por las protestas en las que la gente salió a la calle".

Sin embargo, "la curva ha venido bajando. Ayer en Colombia hubo alrededor de 3.000 contagios y estamos en el orden de 110 muertos al día o sea que realmente las cifras son bastantes buenas y hay que mantenerlas".

El embajador reiteró los buenos niveles en el proceso de vacunación "ya pasando de 30 millones de dosis aplicadas en una población de 50 millones. Ya hay una masa crítica suficiente donde se empieza a ver ese impacto".

UNA REDUCCIÓN DE LAS PROTESTAS

Después de dos meses de intensas movilizaciones, las protestas han empezado a remitir en Colombia, parte por "algunas soluciones que se pusieron por parte del Gobierno, como la retirada de la reforma tributaria y una reforma importante en la Policía; es decir se han tomado medidas de fondo".

Pero también, según Plata, "la gente se agotó, sobre todo la gente trabajadora, la que no está en protestas y que tiene que trabajar todos los días y que por causa de unos poco que sale a incendiar buses o a destruir estaciones tiene que caminar dos horas para llegar o volver al trabajo".

"La buena noticia es que esta semana hemos visto un crecimiento económico superior al anticipado, con lo que Colombia va en un claro camino de recuperación a pesar de la pandemia y a pesar de las protestas", dijo el embajador.

COLOMBIA, PAÍS INVITADO A LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Colombia será el país invitado en la Feria del Libro de Madrid, que se celebrará en el madrileño Parque del Retiro entre los próximos 10 y 26 de septiembre.

Para que la presencia colombiana en la Feria sea un éxito "es clave que la restricciones de viajes sea levantada. Queremos mucho público y aforo, obviamente controlado por las medidas sanitarias, pero con los autores que vengan, 40 en total. Además el Carnaval de Barranquilla, más de 50 artistas entre músicos y bailarines para darle un poco de sabor Caribe a este evento", dijo el embajador colombiano.

Plata anunció también la presencia de chefs colombianos "de primer nivel para hacer unas cenas colombianas y artistas que crearán murales, pero para todo eso es fundamental que la restricción por el covid no exista".

Además de la Feria de Libro de Madrid, está prevista la visita oficial a España en septiembre del presidente colombiano, Iván Duque, en la que espera profundizar en las relaciones entre ambos países.