Carlos Vives arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

No hay nada para mi más importante, que los días me que queden ¡Nunca me falten ustedes! Que felicidad que sean parte de #BesosEnCualquierHorario, Gracias por venir, por amar Santa Marta y disfrutarla tanto como yo 💋 @claudiaelena @elenavivesv @lucyvives @mauyricky @pibevalderramap





Yo te traigo un amor sin calendario un viaje interplanetario, un pasado legendario… #BesosEnCualquierHorario 💋 ¿Cuál es su parte favorita de la canción?





¡Música, baile, fútbol, buena sazón! Una mezcla que hace único a Pescaíto, Gracias @pibevalderramap por ser parte de Besos en cualquier horario, un honor tenerte en nuestro video y más en tu casa 🙌🏼 gracias por el legado que le dejas a nuestro barrio y por abrirle la puerta a tantos jóvenes que quieren llegar tan lejos como tú. ¡Así se viven las noches de Pescaíto en Santa Marta! #BesosEnCualquierHorario 💋⚽️





¡Esta noche estaremos de estreno!!! Etiqueta en los comentarios a quién llenarías de #BesosEnCualquierHorario Hoy 8PM Col 🇨🇴💋 ¡No se la pueden perder!





¡Ya Disponible! #BesosEnCualquierHorario 💋 Disponible en todas las plataformas digitales @lucyvives @maumontaner @mauyricky @rickymontaner

Carlos Alberto Vives Restrepo nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Colombia. Cantante, compositor, actor y empresario, fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa 2 Grammys y 11 Latin Grammys.

En 1982, con un poco más de 20 años, empezó su carrera como actor en el programa de televisión infantil Pequeños gigantes, en el que se mantuvo por tres años. En el año 1984 se graduó como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un postgrado en producción de televisión.

Protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas incluyendo El Faraón y Tuyo es mi corazón, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y el famoso compositor Rafael Escalona. Este samario cautivó multitudes en América y en Europa con los ritmos de Clásicos de La Provincia, álbum con el que rompió su propio record de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

De igual forma, logró ubicar en los primeros lugares de los listados pop canciones de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. En mayo de 2016, Vives publicó su nuevo sencillo «La bicicleta», a dúo con su colega colombiana Shakira. El sencillo debutó como #1 en Billboard y se convirtió en el decimosegundo #1 de Vives en su carrera musical, destacando al samario como el tercer artista latino con más #1 en Billboard.