Burkina Faso: Presuntos extremistas matan a 47 personas

UAGADUGÚ, Burkina Faso (AP) — Supuestos extremistas islámicos emboscaron el miércoles a una caravana en el norte de Burkina Faso, asesinando a por lo menos 30 civiles y a 17 soldados y combatientes voluntarios, informó el gobierno.

Aunque nadie se atribuyó de inmediato el atentado ocurrido en el Sahel de Burkina Faso, milicianos vinculados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico atacan cada vez con más frecuencia a las fuerzas de seguridad en la nación del occidente africano.

En un ataque reciente en otra parte del norte del país, 30 personas perdieron la vida, incluyendo 15 soldados y cuatro combatientes voluntarios. Y aproximadamente hace una semana, presuntos extremistas mataron a 12 soldados durante una emboscada en el oeste de Burkina Faso.

Los extremistas han demostrado su capacidad para atacar a civiles, incluso a aquellos escoltados por las fuerzas armadas, dijo Rida Lyammouri, miembro del Policy Center for the New South, un centro de investigación con sede en Marruecos que se enfoca en economía y política.

“Esto demuestra el nivel de información que tienen sobre las ubicaciones de las fuerzas de seguridad y las rutas que utilizarán”, añadió Lyammouri.

La violencia extremista y la respuesta militar ya han dejado miles de muertos y desplazados en el país de 1,3 millones de habitantes. Los residentes señalan que temen que el incremento en la violencia continúe extendiéndose.

El ejército, con poco armamento y entrenamiento, ha pasado apuros para frenar la violencia, y el deterioro en las condiciones de seguridad está provocando malestar entre la población. Las protestas multitudinarias del mes pasado para exigir acciones más firmes por parte del gobierno provocaron que el presidente Roch Marc Christian Kabore despidiera a sus ministros de defensa y seguridad y se nombrara a sí mismo titular de defensa.

___

Mednick reportó desde Toronto.