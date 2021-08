Bruselas insta a los países de la UE a empezar a reasentar afganos en peligro

EFE/EPA/JOHN THYS / POOL

Bruselas, 18 ago (EFE).- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, instó este miércoles a los países de la Unión Europea a "intensificar su compromiso con el reasentamiento" y aumentar sus cuotas de acogida para los afganos que se encuentren en una situación de riesgo tras la toma de Kabul por los talibanes el pasado domingo.

Junto al alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, la comisaria sueca participó este miércoles en la reunión comunitaria de ministros del Interior, convocada inicialmente para abordar los flujos migratorios de Bielorrusia hacia Lituania pero que finalmente se ha visto muy condicionada por la situación en Afganistán.

"He pedido a los Estados miembros que intensifiquen su compromiso con el reasentamiento, que aumenten las cuotas de reasentamiento para ayudar a quienes necesitan protección internacional y que ofrezcan vías legales complementarias", apuntó Johansson en un comunicado tras informar a los ministros sobre los últimos acontecimientos y el trabajo de Bruselas al respecto.

"No podemos abandonar a las personas en peligro inmediato en Afganistán. Los periodistas, el personal de las ONG y los defensores de los derechos humanos en Afganistán se encuentran entre las personas que corren más riesgo", incidió la representante del Ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea, les transmitió Johansson a los ministros, se está preparando "para todos los escenarios", ya que prevén que la inestabilidad en el país lleve a una mayor presión migratoria.

También desde la presidencia eslovena del Consejo, que coordina durante este semestre las reuniones a nivel ministerial en la Unión Europea, se está "trabajando en los próximos pasos y acciones para prepararse para una posible presión migratoria en la Unión Europea y otras amenazas en el futuro cercano, para asegurar una respuesta europea común", dijeron en un comunicado.

"La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para asegurar una asistencia humanitaria adecuada y para proteger a los más vulnerables en Afganistán", indicó el ministro esloveno del Interior, Ales Hojs.

En este sentido, la comisaria incidió en que dar prioridad al reasentamiento sobre las rutas irregulares hacia Europa -el reclamo de Bruselas a los Estados miembros- "tiene una clara dimensión de género". "Está muy claro que las mujeres y las niñas afganas se encuentran en una situación específicamente peligrosa", advirtió.

La Comisión "está dispuesta a ayudar en la coordinación entre los Estados miembros y a proporcionar el apoyo financiero adicional necesario en esta importante línea de trabajo", añadió.

Sin embargo, la comisaria sueca avisó también de que "esperar a que la gente llegue a las fronteras exteriores de la Unión Europea no es una solución" e instó a "evitar que las personas se dirijan a la Unión Europea a través de rutas inseguras, irregulares y no controladas por los contrabandistas".

También recalcó la importancia de colaborar con los países fronterizos con Afganistán a los que cientos de personas han huido en los últimos días, enviando a países como Irak o Pakistán ayuda humanitaria y al desarrollo para acoger a quienes huyen.

Unos 550.000 afganos se han visto desplazados internamente en el país desde principios de año, que se suman a los 2,9 millones que ya lo estaban a finales de 2020. El 80% de las personas obligadas a huir son mujeres y niños.

SOLIDARIDAD ANTE LA POLITIZACIÓN BIELORRUSIA DE LOS MIGRANTES

Los ministros de Interior abordaron también la situación en las fronteras comunitarias con Bielorrusia, especialmente la de Lituania, donde -apuntan- Minsk está empleando la presión migratoria con fines políticos.

La UE "vuelve a condenar enérgicamente y rechazar el uso que hace Bielorrusia de la presión migratoria, su contribución a la organización del cruce ilegal de fronteras hacia Lituania, así como hacia Polonia y Letonia, y sus intentos de instrumentalizar a los seres humanos con fines políticos", apuntaron los ministros.

Unos 4.000 migrantes irregulares han llegado al país báltico desde Bielorrusia en los últimos meses y Lituania ha acusado a Minsk de trasladar a personas de Siria e Irak hacia la frontera y de utilizar la inmigración ilegal como "arma política".

"Este comportamiento agresivo, que surge como una práctica recurrente por parte de varios terceros países, es inaceptable y equivale a un ataque directo dirigido a desestabilizar y presionar a la UE", advirtieron los ministros.

El bloque comunitario, añadieron, considerará su respuesta a estas prácticas "para disuadir de cualquier intento futuro de instrumentalizar la inmigración ilegal de esta manera".