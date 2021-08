Biden dice que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el "caos"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla en conferencia de prensa en la Casa Blanca en Washington (EE.UU.), hoy 18 de agosto de 2021. EFE/EPA/Shawn Thew

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, defendió este miércoles que no había forma de retirarse de Afganistán sin desatar el "caos", y reconoció que los talibanes no están cooperando para permitir que EE.UU. saque del país a sus colaboradores afganos.

"La idea de que podía haber habido alguna forma de salir sin que se desatara el caos, no sé cómo habría podido ocurrir eso", dijo Biden en una entrevista con la cadena ABC News, que adelantó un extracto antes de emitirla íntegramente este miércoles.

Añadió que, aunque los talibanes están "cooperando" en el sentido de dejar que los ciudadanos estadounidenses salgan del país, la Casa Blanca está "teniendo más dificultades en el caso de aquellos" afganos que ayudaron a las tropas de EE.UU. durante la guerra.