Al Shakhtar le basta con un buen arranque para acercarse a la fase de grupos

Redacción deportes, 17 ago (EFE).- El Shakhtar Donetsk dio el primer paso para asegurarse, una temporada más, su presencia en la fase de grupos de la Liga de Campeones, tras imponerse este martes por 0-1 al Mónaco en el partido de ida de la última ronda previa de la máxima competición continental.

Un triunfo que premió la excelente puesta en escena del conjunto ucraniano, que se adueño por completo del partido en unos primeros veinte minutos de juego, en los que el Mónaco tan sólo pudo asistir impotente al eterno rondo en el que Shakhtar convirtió el duelo.

Superioridad que los del italiano Roberto De Zerbi, exentrenador del Sassuolo, plasmaron en el marcador con el gol a los 19 minutos del atacante brasileño Pedrinho que demostró todo su talento y habilidad en una jugada en la que tras deshacerse de una maraña de rivales en la frontal del área resolvió con un preciso remate.

Un gol que pareció aplacar la ambición del Shakhtar Donetsk, que desde ese momento se limitó a defender su ventaja, como si todavía los goles en campo contrario siguiesen valiendo doble.

Circunstancia que no desaprovechó el Mónaco, en el que el español Cesc Fabregas ni tan siquiera salió del banquillo, para comenzar a inquietar la portería rival, aunque sin mucho acierto.

De hecho, los del croata Niko Kovac tuvieron que esperar hasta el minuto 82 para gozar de su ocasión más clara de gol en un remate del delantero neerlandés Myron Boadu que se estrelló en el poste.

Una acción que condenó a la derrota a un Mónaco que deberá mejorar notablemente en el encuentro de vuelta si quiere volver a una Liga de Campeones, que el conjunto monegasco no disputa desde el curso 2018/19.

EL SALZBURGO LOGRA UN AGÓNICO TRIUNFO ANTE UN BRONDBY MERMADO POR EL COVID

Un gol en el minuto noventa de centrocampista estadounidense Brenden Aaronson permitió al Salzburgo austríaco imponerse por 2-1 al Brondby, en un encuentro de ida de la última ronda previa de la Liga de Campeones que el conjunto danés afrontó notablemente mermado a causa del coronoavius.

Hasta seis bajas contabilizó el Brondby a causa del COVID en su visita a tierras austríacas, lo que no impidió al conjunto nórdico, que no disputa la fase de grupos de la máxima competición continental desde la temporada 1998/99, aprovechar su primera llegada al área rival para adelantarse a los cuatro minutos en el marcador (0-1) con un gol del delantero Mikael Uhre.

Un gol que puso contra la cuerdas a un Salzburgo, todo un clásico en los últimos años de la Liga de Campeones, que logró llegar con vida al choque de vuelta, tras dar la vuelta al tanteador con los goles del delantero alemán Karim Adeyemi, que igualó la contienda (1-1) en el minuto 56, y el Aaronson que estableció el definitivo 2-1 en el 90.

EL SHERIFF TIRASPOL NO DEJA DE SORPRENDER

El Sheriff Tiraspol moldavo, que ya apeó en la anterior eliminatoria el Estrella Roja de Belgrado, confirmó su condición de equipo revelación de las rondas previas de la Liga de Campeones, tras imponerse este martes por un claro 3-0 al Dinamo Zagreb croata en la ida de la última ronda previa.

Ni la ausencia del centrocampista colombiano Frank Castañeda, que se perdió el duelo por tarjetas, impidió al conjunto moldavo, que formó en el eje central de la zaga con el colombiano Danilo Arboleda y el peruano Gustavo Dulanto, superar al conjunto croata.

Un mejor juego que el Sheriff trasladó al marcador con los tantos del delantero malí Adama Traoré, encargado de abrir y de cerrar el marcador para los locales, y del griego Dimitrios Kolovos, que permiten al equipo moldavo soñar con poder lograr, por primera vez en su historia, la clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones.