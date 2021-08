5-3. El nicaragüense Loáisiga clave en el triunfo de Yanquis ante Medias Rojas

El derecho nicaragüense lanzó una sexta entrada perfecta antes de que Boston llenara las bases sin outs en la séptima con tres sencillos. EFE/JASON SZENES/Archivo

Nueva York, 17 ago (EFE).- El abridor nicaragüense Jonathan Loáisiga escapó de un aprieto con las bases llenas y ningún out en la última entrada, después de que Nueva York capitalizó el descontrol de los relevistas de Boston para vencer este martes por 5-3 a los Medias Rojas en el primer partido de una doble cartelera.

El derecho nicaragüense lanzó una sexta entrada perfecta antes de que Boston llenara las bases sin outs en la séptima con tres sencillos.

El bateador emergente Travis Shaw bateó una línea hacia el jardín izquierdo en su primer turno al bate desde que fue adquirido el domingo, pero la bola no llegó lo suficientemente lejos para un elevado de sacrificio.

Posteriormente, Losaiga ponchó al boricua Kiké Hernández y Hunter Renfroe, dando un fuerte grito tras acreditarse su quinto salvamento de la temporada.

Los Yanquis han ganado cuatro juegos seguidos y 11 de 14 para acercarse a un juego de Boston en la pelea por un comodín de la Liga Americana.

Los Medias Rojas salieron de un bache de 3-11 el fin de semana barriendo la serie de tres juegos ante los sotaneros Orioles de Baltimore.

Pero no pudieron continuar con la racha ganadora ante los Yanquis, en parte porque de nuevo les falló su bullpen en los momentos decisivos.