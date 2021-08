VÍDEO: Afganistán.- Facebook prohíbe los perfiles de los talibán, también en WhatsApp e Instagram

MADRID, 17 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La compañía Facebook ha prohibido este martes los perfiles de los talibán y de aquellos que los apoyen o alaben en la red social, además de en la aplicación de mensajería WhatsApp y en Instagram, según ha informado en un comunicado.



La empresa ha amparado su decisión en su política referente a organizaciones peligrosas, que les permitirá bloquear los perfiles gestionados por los talibán o que hablen en su nombre.



"Los talibán son una organización terrorista sancionada bajo la ley de Estados Unidos", ha agregado Facebook, según ha recogido la prensa estadounidense. No obstante, los talibán no están oficialmente designados como una organización terrorista extranjera por Estados Unidos.



La compañía ha detallado que emplea a un "grupo de expertos en Afganistán, cuyo idioma nativo son el pastún o el persa darí, que tienen conocimiento del contexto local". Su tarea consiste en retirar el material no permitido.



