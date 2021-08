Un avión militar francés realiza el primer vuelo de evacuación desde Kabul

La ministra francesa de Defensa, Florence Parly. EFE/EPA/SAMEER AL-DOUMY/Archivo

París, 17 ago (EFE).- Un avión militar francés realizó esta madrugada una primera evacuación de personas desde el aeropuerto de Kabul en lo que pretende ser "un puente aéreo" para sacar del país a los franceses todavía presentes y a los civiles afganos que colaboraron con su ejército entre 2001 y 2014.

"Hemos puesto las bases para un puente aéreo entre Kabul y Abu Dabi", afirmó la ministra francesa de Defensa, Florence Parly, que en una entrevista a la emisora de radio RTL se mostró confiada en que tras ese primer vuelo podrán organizarse nuevas rotaciones en los próximos días.

Francia ha enviado dos aviones militares a la base que tiene en los Emiratos Árabes Unidos para desde allí organizar la repatriación de las "varias decenas" de franceses que quedan en Afganistán y de los afganos que trabajaron para sus fuerzas armadas mientras estuvieron en la misión internacional en ese país, hasta finales de 2014.

Parly no quiso dar una estimación de cuántos afganos podrían llegar a Francia por esa vía por considerarlo prematuro, pero se esforzó en subrayar que su país no ha esperado al último momento, y que en los últimos años ya han sido "varios cientos" los que se han acogido a esa posibilidad.

Desde que el presidente, Emmanuel Macron, encargó en 2018 la revisión de la situación de algunos de esos antiguos colaboradores de sus militares (como intérpretes, chóferes o cocineros) y de sus familias, han llegado a Francia "más de 200 personas".

La ministra insistió en que el problema ahora para sacarlos del país es la dificultad que tienen para llegar hasta el aeropuerto de Kabul, ya que los talibanes han establecido controles en algunos accesos y además algunos ni siquiera se encuentran en la capital afgana.

También hizo notar que algunos de ellos no habían querido salir de Afganistán en los últimos años, aunque se les había ofrecido la posibilidad de acogerlos en Francia.

En un discurso la noche del lunes, Macron puso el acento en que su "urgencia absoluta" con la caída de la práctica totalidad de Afganistán en manos de los talibanes es sacar del país a los franceses que quedan y a los que trabajaron para los militares franceses.

El presidente francés también anunció una iniciativa con Alemania y con otros países europeos para prevenir los "flujos migratorios irregulares" de afganos que corren el riesgo de producirse a causa de la desestabilización del país.

La justificó porque "Europa no puede por sí sola asumir las consecuencias de la situación actual".