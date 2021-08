Un avión del ejército alemán evacúa a un primer grupo reducido de Afganistán

La ministra alemana de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN/Archivo

Berlín, 16 ago (EFE).- El primer avión de transporte militar A400M del ejército alemán logró anoche aterrizar en el aeropuerto de Kabul y evacuar a un primer grupo reducido de personas, confirmó hoy la titular de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer.

"Teníamos sólo muy poco tiempo y por eso únicamente nos llevamos a aquellos que realmente estaban en el lugar. Y ayer no pudieron estar en el aeropuerto en mayor número debido a la caótica situación", indicó la ministra, en declaraciones al programa matinal de la televisión pública ARD.

Según informaciones de los medios, el avión logró evacuar a tan sólo siete personas, aunque la ministra no confirmó la cifra.

"Tenemos una situación muy confusa, peligrosa y compleja en el aeropuerto, sobre todo debido a las multitudes de gente. Ayer logramos, en un aterrizaje realmente peligroso, poner en tierra nuestro aparato", describió.

Agregó que Alemania ha enviado soldados a Afganistán para crear condiciones para que las personas a evacuar "tengan efectivamente la posibilidad de llegar al aeropuerto" y precisó que "ese era ayer el principal cometido".

Indicó que durante la noche se realizaron los preparativos para la evacuación y que el segundo avión alemán está esperando la autorización por parte de Estados Unidos para partir hacia Kabul.

Kramp-Karrenbauer habló de dos posibles escenarios, el primero, que se pueda mantener abierto el aeropuerto sólo por poco tiempo, para lo cual Alemania tiene ahora "fuerzas robustas in situ" para seguir reforzando.

El segundo escenario -el que todos desean junto con los estadounidenses, dijo-, es que sea posible organizar realmente un corredor aéreo en los próximos días, para lo cual Alemania ha puesto a disposición 600 soldados.

Lo importante ahora es organizar las cosas de tal manera que tanto los ciudadanos alemanes, como empleados locales y personas amenazadas puedan ser evacuadas y prestar ayuda asimismo a otras naciones en esta tarea.

"La misión del ejército alemán es clara: sacar a cuanta más gente mientras todavía sea posible", afirmó, al tiempo que dijo que todo el mundo, no sólo Alemania, "se vio sorprendido el viernes por la dinámica de los acontecimientos" con la entrada de los talibanes en Kabul.

La ministra dio a entender su insatisfacción por el proceso de la precipitada retirada de la OTAN y de Estados Unidos de Afganistán y se mostró convencida de que habrá muchas cosas, también dentro de la Alianza Atlántica, que habrá que revisar.

"Pero entonces habrá preguntas también a nosotros en cuánto a cuán dispuestos estamos a asumir entonces las consecuencias y cuán dispuestos estamos a tomar medidas que hasta ahora hemos dejado a los estadounidenses", advirtió.