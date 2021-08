Tsitsipás dice que no se vacunará si no es obligatorio para competir en tenis

EFE/EPA/WARREN TODA/Archivo

Atenas, 17 ago (EFE).- El tenista griego Stéfanos Tsitsipás, el número 3 del mundo, reveló que no se ha vacunado contra el coronavirus, algo que ha generado indignación en el país pues formó parte de una campaña gubernamental para pedir responsabilidad a la población.

"En algún momento tendré que vacunarme, estoy bastante seguro, pero de momento no ha sido obligatorio para competir, así que no lo he hecho, no", dijo Tsitsipás poco después del comienzo del torneo de Cincinnati.

El griego de 23 años dio esta explicación después de que periodistas le preguntaran si intentaría vacunarse mientras competía en Estados Unidos. Su grupo de edad puede pedir cita para vacunarse en Grecia desde junio.

El verano pasado, Tsitsipás puso cara a la campaña "Nos quedamos seguros" del Gobierno griego, que pedía a la población cumplir con las medidas de prevención contra el coronavirus.

En el vídeo, caminando por una playa, el tenista dice que hay que cumplir con las medidas y ser responsable en todo momento "para poder abrazar a los que queremos", pues pueden ser más vulnerables que los jóvenes al virus.

Han sido muchas las reacciones en redes sociales por parte de griegos que han mostrado su desacuerdo y decepción con la decisión del tenista, un modelo a seguir para los jóvenes a los que ahora el Gobierno intenta persuadir para que se vacunen y cumplan con ciertas medidas de distanciamiento al volver de vacaciones para no poner en peligro a sus familiares.

Entre los críticos se encontró el ministro de Fomento, Adónis Yeoryiadis, quien compartió en su cuenta de Twitter una noticia con las declaraciones del tenista y comentó "¡Una pena!".