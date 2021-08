Situación en Afganistán enmascara los próximos desafíos de Biden

(Bloomberg) -- La defensa del presidente Joe Biden de su decisión de retirar las tropas de Afganistán del lunes equivalió a una apuesta de alto riesgo de que los votantes estadounidenses quieren salir de una guerra de 20 años y lo perdonarán por las imágenes abrasadoras de afganos desesperados que buscan huir.

Pero su discurso a la nación del lunes también puso al descubierto su capacidad limitada para cambiar los eventos en terreno, lo que significa que los ataques a su competencia y juicio de aliados y rivales continuarán golpeando a su Administración.

Es una apuesta que le ha dado la propiedad de una crisis que podría determinar el destino de su presidencia y las percepciones a largo plazo en el extranjero sobre el poder y el liderazgo estadounidenses.

En un discurso desde el Salón Este de la Casa Blanca, Biden prometió que EE.UU. puede mitigar cualquier amenaza terrorista que surja en Afganistán, y dijo que el país continuará apoyando al pueblo afgano. Pero se vio obligado a enviar 6.000 soldados para asegurar el aeropuerto de Kabul, dejó desprotegidos a miles de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses y pronto conmemorará el 20 aniversario de los ataques del 11 de septiembre con el régimen que albergó Osama bin Laden de vuelta en el poder.

En las Naciones Unidas, el secretario general, António Guterres, advirtió de “informes escalofriantes sobre graves restricciones a los derechos humanos” en el territorio controlado por los talibanes, incluso contra “mujeres y niñas de Afganistán que temen regresar a los días más oscuros”, cuando las mujeres tenían prohibida la educación y el empleo.

Biden señaló el lunes que cree que puede superar esos riesgos. El presidente dijo que defendía “firmemente su posición” sobre el retiro de las tropas a pesar de que las condiciones están “lejos de ser perfectas”.

“Esto no es de nuestro interés de seguridad nacional”, dijo Biden. “No es lo que quiere el pueblo estadounidense”. Los objetivos de EE.UU. se lograron, dijo, cuando Al Qaeda fue expulsada de Afganistán y Bin Laden fue asesinado hace una década.

Pero la misión de EE.UU. en Afganistán se había transformado hace mucho tiempo en algo más que bin Laden, y los críticos del presidente dijeron que el problema no era el retiro de las tropas, sino la forma como lo hizo la Administración de Biden, luciendo débil e incompetente en el escenario mundial.

Muchos estadounidenses de ambos lados de la división política se sorprendieron por lo traumático de los hechos en Kabul, donde afganos desesperados intentaron aferrarse al costado de un avión militar estadounidense mientras rodaba por una pista, y algunos se precipitaron a la muerte cuando este despegó unos minutos después.

El Pentágono dijo que al menos siete personas murieron en el aeropuerto, dos en un tiroteo perpetrado por tropas estadounidenses.

A pesar de toda su valentía, Biden también trató de eximirse de culpa, diciendo que estaba atado de manos por el acuerdo de retiro de tropas que el expresidente Donald Trump hizo el año pasado con los talibanes en Qatar, que el ejército afgano no cumplió con su deber más básico, y que el presidente Ashraf Ghani no defendió a su propio país, al huir mientras Kabul estaba rodeada.

Queda por ver si los votantes estadounidenses aceptan la explicación. Los acontecimientos de los últimos días dejan de manifiesto el riesgo de un rápido deterioro del apoyo político de Biden en un momento crucial de su presidencia.

Biden y otros líderes demócratas están operando con márgenes muy estrechos en ambas cámaras del Congreso y deben mantener unida a su tenue coalición para que la ambiciosa legislación de gasto interno del presidente tenga alguna posibilidad de ser aprobada.

Por su parte, los republicanos aprovecharon el caos y la confusión en Kabul y dijeron que la Administración había estropeado el retiro de las tropas y avergonzado a EE.UU. frente a adversarios desde Pekín hasta Teherán.

