'Se me rompe el corazón', afgano en Madrid teme por su familia en Kabul

El afgano Daryuosh Mohammadi, de 29 años, que trabajó como traductor para las tropas españolas en Afganistán hasta 2014, y su esposa Sunita Sarwari, de 23 años, son fotografiados dentro de su casa, mientras miran las noticias en su teléfono móvil durante una entrevista con Reuters TV en Madrid, España, 16 de agosto de 2021. REUTERS/Elena Rodríguez

Por Michael Gore y Elena Rodriguez

MADRIDReuters) - Daryuosh Mohammadi, un afgano residente en Madrid que en su día trabajó como traductor para las tropas españolas, rompió a llorar cuando se enteró de que los talibanes habían tomado su ciudad natal, Kabul.

"Lo que más me preocupa es mi hermana", dijo desde su apartamento en el barrio madrileño de Vallecas.

"Ella tiene 17 o 18 años. Se me rompe el corazón cuando escucho o veo noticias de allí que los talibanes están intentando entrar y registrar las casas para poder conseguir chicas jóvenes", dijo Mohammadi, que estudió español en la universidad en Afganistán.

Los talibanes entraron en Kabul el domingo después de haber tomado rápidamente el control de gran parte del resto del país, lo que provocó escenas caóticas en el aeropuerto mientras la multitud se apresuraba a escapar.

Mohammadi, de 29 años, trabajó con las fuerzas españolas durante cuatro años y medio hasta 2014, cuando España retiró la mayoría de sus tropas y le ofreció asilo.

Pasó un tiempo trabajando como traductor, dependiente y finalmente como camarero en Madrid, pero actualmente está desempleado.

"Mi familia es mi vida. Si detienen a mi familia tendré que suicidarme... Aquí en Europa o en España no podemos hacer nada por ellos. Es como estar en prisión".

España envió unos 27.000 soldados a Afganistán a lo largo de casi 20 años de participación en el conflicto. Un total de 102 soldados murieron.

Estaba previsto que dos aviones militares partieran a última hora del lunes para evacuar al personal de la embajada española que aún se encuentra en Kabul. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dijo a primera hora del lunes que entre ellos habría personal español y afgano.

(Reporting by Michael Gore; Writing by Nathan Allen, editing by Andrei Khalip and Steve Orlofsky, traducido por José Muñoz)