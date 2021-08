Schwartzman y Sinner celebran cumpleaños con triunfo; gana Murray

Albert Ramos-Vinolas de España devuelva una pelota a Taylor Fritz de Estados Unidos hoy, en un partido del Torneo de Cincinnati en Linder Tennis Center en Mason (Estados Unidos). EFE/ Mark Lyons

Cincinnati (EE.UU.), 16 ago (EFE).- Primera jornada del torneo de Cincinnati, ATP 1000, en la que los favoritos, encabezados por el argentino Diego Schwartzman, décimo cabeza de serie, y el italiano Jannik Sinner, undécimo, que además lo hicieron en el día de la celebración de sus respectivos cumpleaños.

Schwartzman, de 29 años, y Sinner, de 20 años, los celebraron en Cincinnati con tarta de queso y pizza, respectivamente, pero sobre todo con el pase asegurado a la segunda ronda.

El décimo sembrado estaba encantado con el regalo del torneo, pero estaba más satisfecho con su resistencia ante el complicado británico Daniel Evans, a quien derrotó por 6-2, 4-6, 6-3 en dos horas y siete minutos en lo que fue el primer duelo entre ambos tenistas.

La victoria permite a Schwartzman tener de próximo rival al ganador del partido de primera ronda que disputen estadounidense Frances Tiafoe contra el francés Ugo Humbert.

Por su parte, la joven promesa del tenis italiano, Sinner, debutó en el torneo con una victoria de 6-2 y 7-5 frente al argentino Fedérico Delbonis.

Sinner, que ya tiene en su haber dos títulos de la ATP en lo que va de temporada, celebró su vigésimo cumpleaños con un triunfo que lo pone en la segunda ronda del torneo, previo al US Open 2021.

El italiano, actualmente en el No. 15 más alto de su carrera en el Ranking FedEx ATP, presentó un tenis agresivo contra Delbonis que no respondió bien en la primera manga.

Sinner capturó su segundo título de la temporada a nivel de gira en el Citi Open en Washington a principios de este mes, que lo convirtió en el campeón ATP 500 más joven desde que se creó la categoría en 2009.

El campeón de las Finales ATP Next Gen 2019 también ganó en el Great Ocean Road Open en Melbourne a principios de este año.

Sinner se enfrentará al semifinalista de Toronto, el estadounidense John Isner, o al campeón de Los Cabos, el inglés Cameron Norrie, en la segunda ronda.

Mientras que el canadiense Felix Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, se impuso por 7-6 (0) y 6-3 al húngaro Marton Fucsovics.

Otro cabeza de serie, el australiano Alex de Minaur, decimocuarto favorito, derrotó por 0-6, 6-4 y 6-4 al serbio Filip Krajinovic.

El español Albert Ramos-Vinolas también logró el pase a la segunda ronda tras imponerse en tres sets al estadounidense Taylor Fritz, en lo que fue el cuarto duelo profesional entre ambos jugadores que ahora tienen empatada a 2-2 la serie.

Quien si mantuvo el dominio en los duelos individuales fue el veterano inglés Andy Murray al vencer por 6-4 y 6-4 al francés Richard Gasquet.

La victoria permite a Murray, 105 del mundo, que entró al torneo por invitación, llegar a la segunda ronda y ponerse con marca de 9-4 en los duelos que ha mantenido como profesional contra Gasquet, número 66 del mundo.

En otros resultados de la competición masculina, el italiano Fabio Fognini se impuso por 7-6 (3) y 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili y tendrá de rival en la segunda ronda al argentino Guido Pella, que ayer, domingo, dio la sorpresa al vencer por 6-3 y 6-3 al belga David Goffin, decimoquinto cabeza de serie.

El estadounidense Mackenzie McDonald venció por 7-5 y 6-2 a su compatriota el joven Brandon Nakashima, el joven surafricano Lloyd Harris se impuso con 6-3 y 6-4 al japonés Yoshihito Nishioka, el ruso Karen Khachanov ganó por 6-2 y 6-4 al surafricano Kevin Anderson y el duelo alemán lo ganó Dominik Koepfer al derrotar por 7-6 (2), 5-7 y 6-3 a su compatriota Jan-Lennard Struff.

Dentro de la competición femenina, ganaron las favoritas, las checas Barbara Krejcikova, novena cabeza de serie, y Petra Kvitova, undécima.

Krejcikova derrotó por 6-3 y 6-2 a la rusa Daria Kasatkina, y Kvitova venció con 7-5 y 6-4 a la estadounidense Madison Keys, mientras que la veterana alemana Angeline Kerber ganó con facilidad por 6-2 y 6-2 a la griega Maria Sakkari.

La belga Elise Mertes, decimoquinta cabeza de serie, tampoco tuvo problemas para vencer por 6-3 y 6-4 a la argentina Nadia Podoroska.

La española Paula Badosa, en partido maratoniano, se impuso por 4-6, 6-4 y 7-6 (9) a la croata Petra Martic, después de dos horas y 35 minutos de acción.

La rival de Badosa en la segunda ronda será la rusa Aryna Sabalenka, cabeza número dos, que quedó exenta de la primera ronda.

La segunda jornada tiene en su programación los partidos de primera ronda que van a disputar los españoles Roberto Bautista Agut, decimotercer cabeza de serie, que se enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov.

Mientras que el joven Alejandro Davidovich Fokina lo hará contra el húngaro Hubert Hurkacz, noveno cabeza de serie.