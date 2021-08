Rusia.- Condenan a la portavoz de Nalvani por incitar a acudir a protestas y violar las normas contra la COVID-19

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La portavoz del opositor ruso, Alexei Navalni, Kira Yarmysh, ha sido condenada este lunes a 18 meses de restricción de libertad por incitar a la violación de las normas contra la COVID-19 al llamar a acudir a una protesta el pasado enero.



La sentencia se enmarca en el "caso sanitario" que ha condenado a otros aliados del opositor por el mismo motivo, como su hermano, Oleg Navalni, según la BBC.



La propia Yarmysh ha confirmado esta sentencia en su cuenta de Twitter que ha calificado de "injusta". "No me arrepiento de nada e, incluso, si tuviera la oportunidad de hacer las cosas bien, haría lo mismo", ha dicho en su cuenta de Twitter.



La corte del distrito Preobrazhenski ha impuesto a la portavoz la prohibición de asistir a eventos masivos y de abandonar Moscú así como la obligación de comparecer mensualmente ante el tribunal, según recoge la agencia rusa Sputnik.



En febrero, un tribunal de Moscú decretó prisión domiciliaria para la portavoz acusada de haber violado las restricciones sanitarias impuestas para frenar el avance de la pandemia al acudir a una movilización no autorizada.



En esas protestas, contra la detención de Navalni, dejó un balance de unas 3.700 personas fallecidas y varias decenas de policías heridos.