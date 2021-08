Rocío Flores reaparece renovada, relajada y de lo más feliz tras su escapada romántica con Manuel Bedmar

17-08-2021 Rocío Flores, a su llegada de Cancún EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 17 (CHANCE)



Dispuesta a alejarse de la polémica después de un año especialmente duro a causa de la serie documental de su madre, Rocío Carrasco, y de las feroces críticas a Olga Moreno por su concurso en 'Supervivientes', Rocío Flores 'desaparecía' sin previo aviso de redes sociales hace unos días. ¿Su destino? Lo ha desvelado ella misma: una semana de ensueño en Cancún con su novio, Manuel Bedmar, donde además de descansar y tomar el sol, ha podido desconectar y recargar pilas de cara a una temporada que, cuanto menos, se plantea 'movidita' con el estreno de la segunda parte de la docuserie de su madre, "En el nombre de Rocío".



Feliz y también visiblemente bronceada, Rocío ha llegado a Madrid cargada de maletas tras su escapada romántica a México - un viaje que ha llevado en el más absoluto de sus secretos hasta el último día - y, a pesar de su actitud renovada, apenas ha querido contarnos ningún detalle de sus vacaciones de ensueño.



Completamente al margen de lo que se ha hablado en los últimos días en nuestro país y confesando que no había visto nada de televisión durante su estancia en Cancún, la influencer todavía no sabe si la próxima temporada colaborará en algún programa ni tampoco si será Olga Moreno quien lo haga. "No tengo ni idea, cada uno hace lo que quiere", ha apuntado, sin cerrar la puerta al fichaje de la ganadora de 'Supervivientes' como colaboradora estrella de alguno de los programas de Mediaset. En cuanto a ella, y a pesar de que tiene varias ofertas sobre la mesa de cara a septiembre, sí asegura que si algo tiene claro es que "lo de estudiar es seguro, es inamovible".



Sorprendida, Rocío se ha enterado por nosotros de que Amador Mohedano, en su afán por reconquistar a Rosa Benito, se habría declarado públicamente a la que fue su mujer. "¡Ah! Está bien, está bien saberlo" ha señalado entre risas sin salir de su asombro.



Tan discreta como de costumbre, la joven ha evitado pronunciarse sobre el inminente estreno de la segunda parte de la serie documental de su madre pero sin embargo sí nos ha confesado sus ganas de "llegar a mi casa y disfrutar de mi familia. Tengo ganas de ver a Olga, la verdad es que sí", ha asegurado sonriente.



Horas después y ya en Málaga, Rocío nos ha contado más detalles acerca de sus vacaciones románticas con Manuel, asegurando se lo han pasado "muy bien" y que ha podido "descansar" y desconectar de todo. "Ha sido un viaje muy chulo", ha afirmado a su llegada a su casa, cargada de maletas y con ganas de descansar. Eso sí, fiel a su discreción, la hija de Antonio David Flores ha evitado pronunciarse sobre las demandas que, tal y como ha anunciado el exguardia civil, interpondrá contra varios colaboradores de televisión por sus ataques en diferentes programas de televisión a raíz de la emisión de "Rocío, contar la verdad para seguir viva".