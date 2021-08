Rafa Mora cuestiona la oferta millonaria por la venta de Cantora y carga contra Anabel Pantoja una vez más

18-07-2021 RAFA MORA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Consolidado como uno de los colaboradores imprescindibles de 'Sálvame', Rafa Mora está viviendo un verano de trabajo de lo más intenso y, como buen polemista, no ha dudado en atacar nuevamente a la que se ha convertido en su archienemiga, Anabel Pantoja, y confesar qué le parece la sorprendente reconciliación entre Kiko Rivera y su prima después de los feroces ataques del Dj a través de Instagram.



Muy amigo del hijo de Isabel Pantoja desde hace años, Rafa asegura que le parece muy bien que Kiko haya dejado de fumar pero asegura que desconoce a qué se refiere cuando anuncia que pronto sorprenderá con cambios tanto personales como profesionales. "No lo sé toavía, pero como siempre, Kiko no va a dejar indiferente a nadie", apunta.



Contento por la reconciliación entre Kiko y Anabel pese a los tensos enfrentamientos que ha protagonizado con la colaboradora en los últimos tiempos, el valenciano asegura que "me alegro porque la familia es lo más importante que hay. No tiene nada que ver mi amistad con Kiko y la relación que tenga él con su prima". "Yo jamás intentaría malmeter ni he tenido con Kiko conversaciones criticando a Anabel ni nada por el estilo", afirma, antes de cargar duramente contra la 'sobrinísima'.



"Kiko quiere a Anabel como una hermana y no sabía muy bien lo que le estaba pasando. Yo sí sé lo que es y es que al final a la gente tú dale poder de creer que son más importantes que los demás y realmente sabrás quienes son de verdad, y eso es lo que le ha pasado. Cuando llegó aquí mirando al suelo no era nadie y en el momento y ahora que le han hecho creer que es una estrella pues sale la verdadera Anabel" sentencia Rafa, convencido de que las horas de la colaboradora como estrella no están contadas: "Ella sabe muy bien comerse la merienda y jamás va a hacer ni decir nada que le perjudique con su tía y mientras que ella esté con la tía, pues las cosas le van a ir bien al final".



Escéptico, Rafa cuestiona la información que apunta a que la venta de Cantora estaría próxima a cerrarse por diez millones de euros para convertir la finca en un campo eólico y comenta que "en su día, no sé si han pasado ya diez años u ocho años, Kiko tuvo una oferta muy importante e iba relacionado con energía eólica y en aquel entonces Isabel la rechazó. Y no sé si se ha rescatado ahora esa información porque que haya pasado ahora me suena un poco...". "Yo no me lo creo, pero ojalá se venda Cantora y se libren todos de la miseria esta que tienen según ellos", afirma.



Cambiando de tercio, pero mostrándose igual de crítico, Rafa no ha dudado en comentar las declaraciones de Rosa Benito acusando a 'Sálvame' de destruir su matrimonio con Amador Mohedano: "Ella también fue participe de esa destrucción, hizo un show a cambio de business y no sé si recordáis cuando quemó las alianzas y tal, así que ella también se lucró de aquello. No le puede echar toda la caquita al programa porque ella también se benefició".



"Los dos se aprovecharon en su momento, les vino muy bien y al igual que se comentó en su día la ruptura por x motivos, pues hoy en día se vuelve a comentar que Amador quiere conquistar a Rosa y yo de hecho me lo creo al hombre. Creo que ya pasa el tiempo, la gente se hace más mayor, tendrá nostalgia, se ven solos y se dan cuenta de que han cometido muchos errores. Amador lo reconoce y ella le echa todas las culpas a Sálvame y a Amador, y yo creo que ella se lucró como la que más. Le vino muy bien todo aquello", ha concluido 'poniendo' a Rosa en su sitio tras sus últimas declaraciones en 'Ya es mediodía' y asegurando que cree al hermano de Rocío Jurado cuando confiesa que sigue enamorado de su exmujer.