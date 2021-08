Petróleo registra racha bajista más prolongada desde marzo

(Bloomberg) -- El petróleo cayó por cuarto día, marcando su racha de pérdidas más larga desde marzo, presionado por un dólar al alza y datos económicos que ilustran la trayectoria desigual de la recuperación de Estados Unidos.

Los futuros cayeron un 1% el martes. El dólar se fortaleció, lo que debilitó el atractivo de los productos básicos cotizados en la moneda estadounidense. Las ventas minoristas de EE.UU. cayeron en julio más de lo previsto, mientras que la producción manufacturera registró su mayor expansión en cuatro meses. Los datos de China del lunes revelaron una desaceleración de la economía el mes pasado.

Después de un fuerte repunte en la primera mitad del año, el avance del crudo se ha detenido en las últimas semanas. La variante delta ha provocado nuevas restricciones a la movilidad en muchas naciones, incluida China, lo que ha perjudicado el consumo de energía. Frente a este entorno, JPMorgan Chase & Co. ha estado entre los bancos que están reduciendo las previsiones de precios del petróleo. “China es el motor mundial para el crecimiento de la demanda”, dijo Thomas Finlon, director de Energy Analytics Group LLC. “Cuando la demanda muestra signos de desaceleración, se puede estar seguro de que los efectos se extenderán”.

Si bien la demanda se ha visto amenazada, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, han mantenido sus planes de flexibilizar las restricciones a la producción impuestas en la fase inicial de la pandemia. Este mes, los suministros aumentarán en 400.000 barriles diarios.

Nota Original:Oil Posts Longest Run of Losses Since March as Recovery Falters

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.