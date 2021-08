Perú.- El Ministerio de Exteriores de Perú tilda la polémica con el ministro de un intento de "desacreditarlo"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Exteriores de Perú ha achacado la polémica con el ministro, Héctor Béjar, sobre sus declaraciones acerca del origen del terrorismo en la nación andina a un intento de "desacreditarlo" y ha insistido en que sus palabras "están siendo manipuladas, editadas, recortadas y sacadas de contexto" para que sea cesado de su cargo.



En un comunicado, la cartera de Exteriores ha denunciado que "esta campaña sistemática de editar declaraciones antiguas sacadas de contexto" busca "confundir a la opinión pública y presentar al ministro agraviando a las Fuerzas Armadas y a la Marina", algo que Béjar "rechaza tajantemente".



Así, al tiempo que ha recordado que el ministro ha expresado su "plena voluntad de trabajar con todas las instituciones una agenda de política exterior en beneficio del país", el Ministerio de Exteriores ha garantizado que Béjar "responderá en detalle y en el ámbito constitucional" a todas las cuestiones referentes al asunto en una interpelación en el Congreso.



El domingo, la cadena de televisión Panamericana difundió unas antiguas declaraciones del ahora ministro de Exteriores, en las que aseguraba que "el terrorismo en Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente", explicando que la institución militar había sido entrenada para tal propósito por la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).



"Estoy convencido, aunque no puedo demostrarlo, que Sendero Luminoso ha sido en gran parte, producto de los servicios de la CIA y la Inteligencia norteamericana, no puedo demostrarlo, pero estoy convencido de eso", se le escucha también decir.



Béjar también señala en uno de estos audios que en Perú, "la Policía Nacional no está para defender a los ciudadanos sino para golpearlos, dispararlos o incluso matarlos si es necesario, defendiendo a las grandes empresas".



La designación del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Perú ha sido una de las más controvertidas debido a las críticas que se han lanzado en su contra desde la oposición, que considera que Béjar tiene vínculos con el terrorismo.



Béjar, catedrático universitario, escritor y sociólogo, fue fundador en la década de los 60 de la efímera guerrilla peruana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante la dictadura del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975). Pasó un breve tiempo en prisión condenado por sedición, aunque en 1970 salió gracias a una amnistía general otorgada por el dictador.