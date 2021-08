Peñarol quiere celebrar la clasificación con sus hinchas

En la imagen un registro del entrenador del club uruguayo de fútbol Peñarol, José Mauricio Larriera Dibarboure, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Montevideo, 17 ago (EFE).- Con el apoyo de un grupo de hinchas que volverán a hacerse sentir en las gradas luego de un largo tiempo, el Peñarol buscará este miércoles sellar su boleto hacia las semifinales de la Copa Sudamericana frente al peruano Sporting Cristal.

Luego de ganar por 1-3 jugando como visitante, el conjunto uruguayo intentará sumar otros 90 minutos sin mayores complicaciones para meterse entre los cuatro mejores de un torneo continental luego de diez años.

Sin el joven Facundo Torres, quien se perderá el encuentro por una lesión, seguramente Máximo Alonso se meterá en el once que pondrá desde el inicio el entrenador, Mauricio Larriera.

Mientras tanto, es casi un hecho que el resto del equipo será el mismo que ganó una semana atrás en Perú.

De esta forma, el Peñarol mantendrá su clásico 4-2-3-1, un esquema ofensivo con el que buscará hacer vibrar a los 5.000 parciales que podrán alentarlo en el estadio Campeón del Siglo.

Del otro lado, el Sporting Cristal intentará dar la sorpresa, aunque para eso no solo deberá hacer un gran partido, sino que también tendrá que disimular la baja de Alejandro Hohberg.

Lesionado, el atacante no viajó a Montevideo por lo que el director técnico, Roberto Mosquera, deberá reemplazarlo.

Probablemente, Joao Grimaldo, quien formó parte del once que este fin de semana perdió por 0-1 frente a la Universidad César Vallejo, juegue como titular junto a Irven Ávila y Percy Liza.

Así, los peruanos buscarán una victoria en Montevideo, donde para clasificarse deberán anotar al menos tres goles y proteger su portería.

De no conseguirlo, el Peñarol celebrará junto sus parciales, quienes podrán estar la cancha luego de que el Poder Ejecutivo autorizara el retorno del público al fútbol profesional de manera excepcional.

- Alineaciones probables:

Peñarol: Kevin Dawson; Giovanni González, Carlos Rodríguez, Gary Kagelmacher, Valentín Rodríguez; Jesús Trindade, Walter Gargano; Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini, Máximo Alonso y Agustín Álvarez Martínez.

Entrenador: Mauricio Larriera.

Sporting Cristal: Alejandro Duarte; Carlos Lora, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Horacio Calcaterra, Martín Távara, Christopher Gonzáles; Joao Grimaldo, Irven Ávila y Percy Liza.

Entrenador: Roberto Mosquera.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).

Incidencias: Encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.