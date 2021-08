Nicaragua.- Oxfam Intermón: "Exploraremos cómo seguir colaborando con el pueblo nicaragüense"

17-08-2021 Logo de Oxfam Intermón POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID SOCIEDAD OXFAM INTERMÓN



MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El director regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Simon Ticehurst, afirma que la organización explorará "cómo seguir colaborando con el pueblo nicaragüense, especialmente ante una situación humanitaria crítica", incluso si la ONG ya no puede operar en Nicaragua.



"Cumpliremos la resolución. Tenemos 72 horas para hacerlo", afirma Ticehurst a Europa Press, después de que el Gobierno de Nicaragua haya suspendido a seis ONG originarias de Europa y Estados Unidos, entre las que figura la española Fundación Oxfam Intermón.



Desde México, Simon Ticehurst asegura que todavía están "procesando la decisión" y cómo reaccionar para garantizar su deber de cuidado del personal de la ONG y sus compromisos "tanto con las organizaciones asociadas como con la comunidad de donantes".



"Este es un momento difícil para el pueblo nicaragüense. Muchas organizaciones de la sociedad civil han sido cerradas y lamentamos esta decisión de restringir aún más el espacio cívico. Esperábamos seguir trabajando en Nicaragua dada la difícil situación económica y humanitaria, por lo que estamos decepcionados", asegura.



Además, sostiene que "formalmente" la resolución dice que la ONG no tiene sus cuentas en orden. "Sin embargo, el gobierno no nos ha dicho por qué tomaron esta decisión. Siempre hemos respetado y adherido a la legislación nacional", subraya.



Finalmente, advierte de que "en el contexto de las elecciones nacionales, varios candidatos de la oposición han sido detenidos, y esta no es la primera acción para cerrar organizaciones de la sociedad civil, lo que transmite el mensaje de que el gobierno busca restringir aún más el espacio cívico".