Nicaragua acumula 10.475 contagios y 198 muertes por la covid-19

Vista del área de emergencias del hospital Doctor Fernando Vélez Paíz en Managua (Nicaragua). EFE/Carlos Herrera/Archivo

Managua, 17 ago (EFE).- El número de muertos a causa de la pandemia de la covid-19 se elevó a 198 en Nicaragua y la de contagios a 10.475 desde marzo de 2020, según un informe divulgado este martes por el Ministerio de Salud (Minsa).

Desde el miércoles de la semana pasada hasta las 10.00 horas (16.00 GMT) de este martes, se registró un nuevo fallecido atribuible a la covid-19, que aumentó a 198 las muertes; también se presentaron 421 nuevos casos confirmados o probables, para totalizar 10.475, de acuerdo con el reporte oficial.

Desde octubre pasado, la pandemia se ha cobrado la vida de una persona cada semana, de manera constante, según los datos oficiales.

También, por sexta semana consecutiva, se reportan más de 300 casos de la covid-19 en 7 días, esta vez 421, la cifra más alta en lo que va de año.

Asimismo, según el Ministerio de Salud, en los últimos siete días "se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas", aunque no especificó ni la cantidad ni si los pacientes estaban diagnosticados con coronavirus.

De acuerdo con las autoridades, un total de 7.877 nicaragüenses han logrado recuperarse tras contraer la covid-19.

Los datos oficiales mantuvieron el contraste con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 3.807 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el nuevo coronavirus, así como 20.636 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades.

Integrantes de las Asociaciones Médicas y del Comité Científico denunciaron que representantes del Ministerio de Salud les advirtieron que deben divulgar únicamente las estadísticas oficiales para no violar la "Ley Especial de Ciberdelitos", que sanciona cualquier información que el Gobierno considere una amenaza.

El Ministerio de Salud amenazó con cárcel y con suspender la licencia médica a los galenos que cuestionan el manejo y las estadísticas oficiales sobre la pandemia de la covid-19, según han denunciado los médicos independientes.

El Gobierno es criticado desde diversos sectores por continuar promoviendo eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y apenas establecer restricciones.

El presidente del país, Daniel Ortega, se declaró en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído desde 2018 y que es mayoritariamente informal.