Nada detiene a Gigantes con Bryant encendido; Bravos se consolidan

EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Houston (EE.UU.), 17 ago (EFE).- La llegada del jardinero Kris Bryant ha convertido a la ofensiva de los Gigantes de San Francisco en una máquina imparable de hacer carreras y conseguir victorias que lo mantuvo una jornada más como el mejor de la Liga Nacional y de las mayores.

Mientras, los Bravos de Atlanta, en el Este, se consolidan como líderes de división, donde los Filis de Filadelfia y los Mets de Nueva York también luchan por el título.

Bryant conectó dos cuadrangulares, el abridor Kevin Gausman mejoró su récord de victorias a 12 y los Gigantes ganaron 7-5 a los Mets.

El campocorto Brandon Crawford bateó cuatro hits para continuar su buena racha al bate del último mes y que le permitió la pasada semana firmar un contrato de 32 millones de dólares por dos años.

Crawford tiene un promedio de .427 de bateo en sus 28 últimos juegos.

Brandon Belt también se voló la barda y el venezolano Wilmer Flores pegó dos imparables y remolcó una carrera para los Gigantes, que suman 16 triunfos en 21 fechas.

El dominicano Jonathan Villar disparó su decimocuarto bambinazo del año con Nueva York, que encajó su cuarta derrota seguida. Tras jugar el domingo por la noche en su estadio, los Mets cruzaron el país y llegaron a su hotel de San Francisco a las 4:30 de la madrugada del lunes.

Un cuadrangular de dos carreras de Bryant ante el también dominicano Miguel Castro (3-4) en el quinto episodio adelantó a San Francisco 4-3. Volvió a sacarla del parque en el séptimo ante Trevor May.

El relevista Jake McGee lanzó la novena para su vigésimo sexto salvamento de la temporada.

Max Muncy la sacó del parque en el octavo episodio para romper el empate en la pizarra y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 2-1 a los Piratas de Pittsburgh y encadenaron su cuarta victoria seguida.

El bambinazo solitario de Billy McKinney - el primero con los Dodgers - igualó el marcador en el séptimo capítulo.

Los Dodgers ampliaron a 14 su racha ganadora frente a los Piratas y sumaron su undécimo triunfo seguido contra ellos como locales. Los Ángeles tiene marca de 21-2 frente a Pittsburgh desde 2017.

Blake Treinen (3-5) reclamó la victoria en labor de relevo luego de abanicar a dos en una entrada y un tercio. El cerrador curazoleño Kenley Jansen trabajó la novena para su vigésimo cuarto rescate, aunque no sin suspense.

Freddie Freeman y Adam Duvall aportaron jonrones dentro de una ofensiva de siete carreras en la cuarta entrada y los inspirados Bravos de Atlanta ganaron por paliza de 12-2 a los Marlins de Miami.

Freeman también conectó dos sencillos y el curazoleño Ozzie Albies consiguió tres imparables y tres remolcadas para los Bravos, líderes de la División Este de la Liga Nacional, que han ganado cuatro encuentros al hilo y 11 de 13.

Cuando iban abajo 2-1, los Bravos castigaron al abridor de Miami, Braxton Garrett (1-2), y al relevista Paul Campbell en la cuarta entrada.

Freeman disparó un cuadrangular de tres carreras a Campbell que puso la pizarra 5-2. Austin Riley consiguió un doble y anotó con un sencillo productor de Dansby Swanson.

El segunda base Jonathan India aportó un cuadrangular y produjo cinco carreras, el abridor Wade Miley trabajó siete entradas en blanco y los Rojos de Cincinnati ganaron por paliza de 14-5 a los Cachorros de Chicago, que están en caída libre y sufrieron su duodécima derrota consecutiva.

El primera base canadiense Joey Votto, de 37 años, que ha estado contundente desde el receso del Partido de Estrellas, logró el imparable 2.000 de su carrera, un sencillo sólido en la séptima entrada.

Votto volvió a tener turno de bateo y remolcó una carrera con otro imparable que le permitió alcanzar almohadilla durante una ofensiva de ocho carreras de los Rojos.

Miley (10-4) permitió cuatro indiscutibles y abanicó a siete bateadores rivales con los Rojos, que están en segundo lugar, acumulan nueve victorias en 13 encuentros y se pusieron a siete juegos y medio de los Cerveceros de Milwaukee, que están firmes en el liderato de la División Central de la Liga Nacional.

Después de una gran actividad de operaciones con jugadores en la fecha límite el mes pasado, los Cachorros han perdido 12 encuentros en fila por primera vez desde 2012. Justin Steele cargó con la derrota de los Cachorros.

C.J. Cron pegó cuadrangular solitario en el noveno episodio y los Rockies de Colorado superaron 6-5 a los Padres de San Diego.

Se trató del vigésimo bambinazo de Cron esta temporada y se produjo en un lanzamiento con un out de Daniel Hudson (4-2), quien cargó con la derrota.