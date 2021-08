Melina Ramírez arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

Melina Ramírez (@melinaramirez90) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 484.298 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





Me encantó volver al @desafiocaracol no me quiero ir 😂🤪🤎 Gracias @caracoltv por tenerme como presentadora en este maravilloso formato digital con @tiktok lo disfruté mucho. Alguien vio la final? Ganó Beta. . Vestuario: @hm 🍂 MakeUp & Hair: @edwinbeltranmakeup Stylist: @alejandramunozg @amauryechenique . Qué consumen más televisión 📺 o digital 📱?





Let’s swim to the moon 🧜🏻‍♀️💙 . 📸 @jorgesoltero @entreaguas_wearableart





Por siempre juntos 🤎🍂🪵





Hoy fue el segundo capítulo del #DesafioEnTikTok. Se lo vieron? 🤎 La gran final será el 8 de Agosto a las 4:30pm. Para los que aún no saben, es un Desafio corto digital que sale únicamente en TikTok LIVE en el perfil de Caracoltv . Vestuario: @hm Amo mi outfit 💚 Accesorios: @lilianaortiz_lo MakeUp & Hair: @edwinbeltranmakeup Stylist: @alejandramunozg @amauryechenique





Ustedes son de tenis 👟 o de tacones 👠? Yo excepto que sea por trabajo, estoy siempre en tenis, los amo y a todo le pongo tenis blancos 😁😍🤍

Melina Ramírez Serna nació en Cali, Valle del Cauca, el 22 de marzo de 1990. Es hija de Carlos Ramírez y Nora Serna. Tiene dos hermanos, Ana Carolina y Carlos. Ramírez inspiró su nombre "Melina" en el título de una de las canciones del cantante español Camilo Sesto.

Estudió Publicidad Internacional en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá. La actriz y reina de belleza colombiana fue la segunda finalista del concurso Señorita Colombia 2011-2012 en 2011 y representó a su país en Top Model of the World 2012, concurso en el cual se ubicó como segunda finalista.

En el 2014 presentó la sección deportiva de Noticias RCN junto con Adolfo Pérez y el reality Sueño Fútbol de RCN Televisión. En el 2017 ingresó a Caracol Televisión para hacer presencia en la nueva temporada del reality Desafío como anfitriona de Playa Oro.