Más de 5.400 haitianos entraron de forma irregular a Bolivia desde enero

La Paz, 16 ago (EFE).- Más de 5.400 ciudadanos haitianos han ingresado a Bolivia de forma irregular desde enero hasta la semana pasada en pos de llegar a otros destinos como Brasil, Chile, Perú o Estados Unidos, informaron este lunes las autoridades migratorias bolivianas.

Se calcula que unas 5.418 personas de esa nacionalidad ingresaron a territorio boliviano "de manera irregular" entre el 1 de enero y el 12 de agosto, detallaron en una rueda de prensa en La Paz la directora general de Migración, Katherine Calderón, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

"Estas personas han sido intervenidas en territorio boliviano habiendo ingresado de forma irregular incumpliendo las medidas sanitarias establecidas y también la normativa migratoria vigente", explicó Calderón.

Además, 19 personas han sido aprehendidas e imputadas por el supuesto delito de "tráfico de personas", en su mayoría conductores de vehículos en que los ciudadanos haitianos se desplazaban irregularmente en territorio boliviano.

Los más de 5.000 haitianos "ya no están en el país, han salido en su gran mayoría", explicó el viceministro.

Cuando se detectan estos casos en operativos de la Dirección de Migración, lo primero que se hace es entregar a estas personas "una notificación de salida migratoria para que en el plazo determinado" se les pueda llevar a la frontera por la cual ingresaron, indicó Ríos.

Según Calderón, las migraciones haitianas comenzaron en 2010, con Brasil y Chile como los principales destinos de esta población, ante lo cual Bolivia se convirtió en la "vía para que estos ciudadanos se muevan hacia su país objetivo".

Estas migraciones se han vuelto a ver como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19 "con la finalidad de llegar a Estados Unidos", señaló la funcionaria.

Ante esto, Bolivia iniciará acciones para tomar contacto con Brasil, Perú y Chile "para brindar una solución homogénea e integral" a la problemática de esta población, teniendo en cuenta también que en algunos países aún rige el cierre de fronteras por la pandemia, agregó Calderón.

El viceministro Ríos anunció por su parte que en los próximos días se instalarán mesas técnicas junto a otras instituciones bolivianas para abordar la temática de forma integral.

Para los contactos con otros países se apelará a la Cancillería, mientras que se buscarán reuniones con el Ministerio de Salud para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

También serán convocados los ministerios de Defensa y de Gobierno para reforzar el control y la seguridad en fronteras a través de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, indicó el viceministro.

Según la autoridad, no se puede establecer "que haya redes de tratantes en el país, ya que la migración haitiana tiene otros matices" y la finalidad de estos ciudadanos "no es quedarse" en Bolivia.

Las autoridades también se reunirán con empresas de alojamiento y transporte para explicarles que "estarían incurriendo" en delitos relacionados con la trata de personas al hospedar o trasladar a migrantes que ingresaron de forma irregular al país.